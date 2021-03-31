Fenerbahçe Beko- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?
Turkish Airlines Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 33.hafta mücadelesinde İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Peki Fenerbahçe Beko- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte maça ilişkin tüm detaylar...
Turkish Airlines Euroleague'in 32.haftasında Almanya'da konuk olduğu Bayern Münih'i 68-77 yenerek normal sezonun bitimine 2 hafta kala play-off’u garantileyen temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı ağırlayacak.
FENERBAHÇE BEKO- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Turkish Airlines Euroleague'in 33.haftasında oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı 2 Nisan Cuma günü oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan maç saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Robert Lottermoser, Elias Koromilas ve Rain Peerandi hakem üçlüsü yönetecek.
Zorlu mücadele Bein Sports 3'ten canlı olarak ekranlara gelecek.
FENERBAHÇE BEKO- BARCELONA MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Beko ile Barcelona arasında oynanacak olan maç Bein Sports 3'ten şifreli olarak ekranlara gelecek.
Not: Bein Sports Haber'de yayınlanan maçlar şifresiz olarak ekranlara geliyor.
Maçı yayınlanan diğer kanallar ise Euroleagu tarafından duyuruldu. O kanallar şunlar:
Ukraine: SETANTA SPORTS
Italy: EUROSPORT PLAYER
Georgia: SETANTA SPORTS
Philippines: TAPSPORTS
CIS countries: SETANTA SPORTS
Portugal: SPORT TV POR
Balkans: SPORTKLUB
Denmark: VIAPLAY
Baltic: TV3 SPORT, GO3
Finland: VIAPLAY
Belgium: VOOsport World (BETV)
Norway: VIAPLAY
Brazil: DAZN
Sweden: VIAPLAY
Bulgaria: MAX SPORT 3
Spain: DAZN & DAZN 2
China: CCTV
Czech Republic: O2 TV SPORT
In Flight: SPORT 24
France: RMC SPORT LIVE 4
United Kingdom: EUROSPORT PLAYER
Georgia: SILK SPORT 2 HD
Ireland: EUROSPORT PLAYER
Germany: MAGENTA SPORT
Vietnam: FPT
Greece: NOVASPORTS 3HD
India: DISCOVERY
Hungary: ANTENNA
Thailand: 3BBTV
Israel: 5LIVE
Internet: EUROLEAGUE.TV