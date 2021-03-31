Fenerbahçe Beko- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

Turkish Airlines Euroleague'in 32.haftasında Almanya'da konuk olduğu Bayern Münih'i 68-77 yenerek normal sezonun bitimine 2 hafta kala play-off’u garantileyen temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı ağırlayacak.

FENERBAHÇE BEKO- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Turkish Airlines Euroleague'in 33.haftasında oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı 2 Nisan Cuma günü oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan maç saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Robert Lottermoser, Elias Koromilas ve Rain Peerandi hakem üçlüsü yönetecek.

Zorlu mücadele Bein Sports 3'ten canlı olarak ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE BEKO- BARCELONA MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko ile Barcelona arasında oynanacak olan maç Bein Sports 3'ten şifreli olarak ekranlara gelecek.

Not: Bein Sports Haber'de yayınlanan maçlar şifresiz olarak ekranlara geliyor.

Maçı yayınlanan diğer kanallar ise Euroleagu tarafından duyuruldu. O kanallar şunlar:

Ukraine: SETANTA SPORTS

Italy: EUROSPORT PLAYER

Georgia: SETANTA SPORTS

Philippines: TAPSPORTS

CIS countries: SETANTA SPORTS

Portugal: SPORT TV POR

Balkans: SPORTKLUB

Denmark: VIAPLAY

Baltic: TV3 SPORT, GO3

Finland: VIAPLAY

Belgium: VOOsport World (BETV)

Norway: VIAPLAY

Brazil: DAZN

Sweden: VIAPLAY

Bulgaria: MAX SPORT 3

Spain: DAZN & DAZN 2

China: CCTV

Czech Republic: O2 TV SPORT

In Flight: SPORT 24

France: RMC SPORT LIVE 4

United Kingdom: EUROSPORT PLAYER

Georgia: SILK SPORT 2 HD

Ireland: EUROSPORT PLAYER

Germany: MAGENTA SPORT

Vietnam: FPT

Greece: NOVASPORTS 3HD

India: DISCOVERY

Hungary: ANTENNA

Thailand: 3BBTV

Israel: 5LIVE

Internet: EUROLEAGUE.TV