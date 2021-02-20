Fenerbahçe Beko, Euroleague'de ezip geçiyor! Son kurban Alba Berlin:89-84
THY Euroleague'de Alman ekibi Alba Berlin'i 89-84'lük skorla yenen Fenerbahçe Beko üst üste 10.galibiyetini elde ederken Pierre kritik anlarda devreye girmesiyle galibiyetin kilit isimlerinden oldu.
THY Euroleague'in 25. haftasında Fenerbahçe Beko, Alman temsilcisi Alba Berlin'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk etti. Dün saat 20.45'de başlayan mücadelede ilk periyot Fenerbahçe Beko'nun 24-22'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci periyotta da rakibine üstünlük kuran temsilcimiz devre arasına 45-42 ile girdi. Üçüncü periyotu da 67-60 önde tamamlayan Fenerbahçe Beko, son saniyelerdeki etkili hücum organizasyonlarıyla farkı tekrar açtı ve karşılaşmadan 89-84 galip ayrıldı.
DE COLO VE PİERRE MAÇA DAMGA VURDU
Fenerbahçe'de 26 sayı atan De Colo ve 17 sayı ile oynayan Pierre galibiyette büyük rol oynadı.
Fenerbahçe: Guduric 12, De Colo 26, Barthel 5, Vesely 12, Ulanovas, Pierre 17, O’Quinn 8, Brown 4, Melih Mahmutoğlu 3, Perez 2, Eddie
ALBA Berlin: Lo 14, Eriksson 19, Fontecchio 14, Sıkma 6, Lammers 16, Thiemann 10, Mattisseck 3, Delow 2, Siva, Schneider
İKİNCİ MAÇTA KAZANDI
Fenerbahçe Beko, ligin ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmada rakibine 89-63 mağlup olmuştu, İstanbul'daki maçı kazanarak rövanşı da almış oldu.
ALİ KOÇ DA MAÇI TAKİP ETTİ
Ayrıca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da mücadeleyi tribünden takip etti.