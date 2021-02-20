Fenerbahçe Beko, Euroleague'de ezip geçiyor! Son kurban Alba Berlin:89-84

THY Euroleague'in 25. haftasında Fenerbahçe Beko, Alman temsilcisi Alba Berlin'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk etti. Dün saat 20.45'de başlayan mücadelede ilk periyot Fenerbahçe Beko'nun 24-22'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci periyotta da rakibine üstünlük kuran temsilcimiz devre arasına 45-42 ile girdi. Üçüncü periyotu da 67-60 önde tamamlayan Fenerbahçe Beko, son saniyelerdeki etkili hücum organizasyonlarıyla farkı tekrar açtı ve karşılaşmadan 89-84 galip ayrıldı.

DE COLO VE PİERRE MAÇA DAMGA VURDU

Fenerbahçe'de 26 sayı atan De Colo ve 17 sayı ile oynayan Pierre galibiyette büyük rol oynadı.

Fenerbahçe: Guduric 12, De Colo 26, Barthel 5, Vesely 12, Ulanovas, Pierre 17, O’Quinn 8, Brown 4, Melih Mahmutoğlu 3, Perez 2, Eddie

ALBA Berlin: Lo 14, Eriksson 19, Fontecchio 14, Sıkma 6, Lammers 16, Thiemann 10, Mattisseck 3, Delow 2, Siva, Schneider

İKİNCİ MAÇTA KAZANDI

Fenerbahçe Beko, ligin ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmada rakibine 89-63 mağlup olmuştu, İstanbul'daki maçı kazanarak rövanşı da almış oldu.

ALİ KOÇ DA MAÇI TAKİP ETTİ

Ayrıca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da mücadeleyi tribünden takip etti.