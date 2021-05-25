Fenerbahçe Beko finalde! Pınar Karşıyaka 76-78 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU

ING Basketbol Ligi yarı final play - off serisi dördüncü maçında Pınar Karşıyaka evinde Fenerbahçe Beko'yu ağırladı.

Mücadelenin ilk periyodu Pınar Karşıyaka'nın 20-18 üstünlüğüyle geçilirken, devreyi ise konuk ekip 32-39 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 3. periyodu 53-61 önde bitirdi. İki takımın da kıyasıya mücadele ettiği son periyotta ise farkı korumayı başaran sarı-lacivertliler mücadeleyi 78-76 kazanarak seriyi 3-1'e taşıyarak finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.