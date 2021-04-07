Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 8 Nisan 2021 Perşembe hangi maçlar var?Fenerbahçe Beko- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Nasa Van Gölü oy nasıl verilir? NASA Van Gölü oylama linkiRamazan yaklaşırken fırınlar denetleniyorKars Belediyesi salgınla mücadelede temizliğe önem veriyor: Kaldırımlar köpüklendiKanal İstanbul itiraz dilekçesi online | Kanal İstanbul itiraz dilekçesi örneğiMüge Anlı canlı yayını bugün 8 Nisan Perşembe full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Roman Açılımı'nın önemi konuşulduKoronavirüsün uğramadığı mahallede 387 gün sonra ilk vaka görüldüOsmancık İnal köyünde karantina 10 gün daha devam edecek
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Fenerbahçe Beko- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Turkish Airlines Euroleague'in 33.haftasında Fenerbahçe Beko evinde Real Madrid'i konuk edecek. Fenerbahçe Beko- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ? Şifreli mi, şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Turkish Airlines Euroleague'de play- off'lara kalmayı garantileyen temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezonun 33.haftasında İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE BEKO- REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA ?

Fenerbahçe Beko ile Real Madrid arasında oynanacak olan maç 8 Nisan Perşembe günü saat Ülker Sports Arena'da saat 20.45'te başlayacak. Bein Sports HD 3 kanalında ekranlara gelecek olan maçı Luigi Lamonica, Anne Panther ve Mario Majkic hakem üçlüsü yönetecek. 

Fenerbahçe Beko- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

FENERBAHÇE BEKO- REAL MADRİD MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı Bein Sports 3 kanalından şifreli olarak yayınlanacak. Maçın yayınlanacağı diğer kanallar ise şöyle

Ukrayna: SETANTA SPORTS
İsrail: 5 CANLI
Gürcistan: SETANTA SPORTS
İtalya: EUROSPORT PLAYER
BDT ülkeleri: SETANTA SPORTS
Iberoamerica: DİREKT TV
Balkanlar: SPORTKLUB1
Filipinler: TAPSPORTS CANLI
Baltık: TV3 SPORT, GO3
Polonya: POLSAT SPORT EXTRA
Bulgaristan: MAX SPORT 2
İspanya: DAZN & DAZN 1
Çin: CCTV
Türkiye: beIN SPORTS
Çek Cumhuriyeti: O2 TV SPORT
Uçuşta: SPORT 24
Fransa: RMC SPORT LIVE 7
Birleşik Krallık: EUROSPORT PLAYER
Gürcistan: SILK SPORT 2 HD
İrlanda: EUROSPORT PLAYER
Almanya: MAGENTA SPORT
Vietnam: FPT
Yunanistan: NOVASPORTS 2HD
Hindistan: KEŞİF
Macaristan: ANTENNA
İnternet: EUROLEAGUE.TV

Tayfun Altuntaş
Editör
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