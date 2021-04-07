Fenerbahçe Beko- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Turkish Airlines Euroleague'de play- off'lara kalmayı garantileyen temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezonun 33.haftasında İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE BEKO- REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA ?

Fenerbahçe Beko ile Real Madrid arasında oynanacak olan maç 8 Nisan Perşembe günü saat Ülker Sports Arena'da saat 20.45'te başlayacak. Bein Sports HD 3 kanalında ekranlara gelecek olan maçı Luigi Lamonica, Anne Panther ve Mario Majkic hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE BEKO- REAL MADRİD MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı Bein Sports 3 kanalından şifreli olarak yayınlanacak. Maçın yayınlanacağı diğer kanallar ise şöyle

Ukrayna: SETANTA SPORTS

İsrail: 5 CANLI

Gürcistan: SETANTA SPORTS

İtalya: EUROSPORT PLAYER

BDT ülkeleri: SETANTA SPORTS

Iberoamerica: DİREKT TV

Balkanlar: SPORTKLUB1

Filipinler: TAPSPORTS CANLI

Baltık: TV3 SPORT, GO3

Polonya: POLSAT SPORT EXTRA

Bulgaristan: MAX SPORT 2

İspanya: DAZN & DAZN 1

Çin: CCTV

Türkiye: beIN SPORTS

Çek Cumhuriyeti: O2 TV SPORT

Uçuşta: SPORT 24

Fransa: RMC SPORT LIVE 7

Birleşik Krallık: EUROSPORT PLAYER

Gürcistan: SILK SPORT 2 HD

İrlanda: EUROSPORT PLAYER

Almanya: MAGENTA SPORT

Vietnam: FPT

Yunanistan: NOVASPORTS 2HD

Hindistan: KEŞİF

Macaristan: ANTENNA

İnternet: EUROLEAGUE.TV