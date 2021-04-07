Fenerbahçe Beko- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?
Turkish Airlines Euroleague'in 33.haftasında Fenerbahçe Beko evinde Real Madrid'i konuk edecek. Fenerbahçe Beko- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ? Şifreli mi, şifresiz mi?
Turkish Airlines Euroleague'de play- off'lara kalmayı garantileyen temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezonun 33.haftasında İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE BEKO- REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA ?
Fenerbahçe Beko ile Real Madrid arasında oynanacak olan maç 8 Nisan Perşembe günü saat Ülker Sports Arena'da saat 20.45'te başlayacak. Bein Sports HD 3 kanalında ekranlara gelecek olan maçı Luigi Lamonica, Anne Panther ve Mario Majkic hakem üçlüsü yönetecek.
FENERBAHÇE BEKO- REAL MADRİD MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı Bein Sports 3 kanalından şifreli olarak yayınlanacak. Maçın yayınlanacağı diğer kanallar ise şöyle
Ukrayna: SETANTA SPORTS
İsrail: 5 CANLI
Gürcistan: SETANTA SPORTS
İtalya: EUROSPORT PLAYER
BDT ülkeleri: SETANTA SPORTS
Iberoamerica: DİREKT TV
Balkanlar: SPORTKLUB1
Filipinler: TAPSPORTS CANLI
Baltık: TV3 SPORT, GO3
Polonya: POLSAT SPORT EXTRA
Bulgaristan: MAX SPORT 2
İspanya: DAZN & DAZN 1
Çin: CCTV
Türkiye: beIN SPORTS
Çek Cumhuriyeti: O2 TV SPORT
Uçuşta: SPORT 24
Fransa: RMC SPORT LIVE 7
Birleşik Krallık: EUROSPORT PLAYER
Gürcistan: SILK SPORT 2 HD
İrlanda: EUROSPORT PLAYER
Almanya: MAGENTA SPORT
Vietnam: FPT
Yunanistan: NOVASPORTS 2HD
Hindistan: KEŞİF
Macaristan: ANTENNA
İnternet: EUROLEAGUE.TV