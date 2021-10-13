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Fenerbahçe Beko - Unics Kazan EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de çıktığı ilk 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan Fenerbahçe Beko, evinde oynayacağı Unics Kazan karşılaşması ile çıkışa geçmeyi hedefliyor. Bu maçı takip etmek isteyen sporseverler ise internette Fenerbahçe Beko - Unics Kazan EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Fenerbahçe Beko - Unics Kazan EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, turnuvada çıktığı ilk 3 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet alırken 2 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Dördüncü maçında Unics Kazan ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Fenerbahçe Beko - Unics Kazan EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

FENERBAHÇE BEKO - UNİCS KAZAN EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko - Unics Kazan EuroLeague maçı 14 Ekim 2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Temsilcimizin bu önemli mücadelesi İstanbul'da, Ülker Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO - UNİCS KAZAN EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Unics Kazan EuroLeague maçı Bein Sports Haber ve Bİlyoner TV'den naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı Bein Sports Haber kanalından şifresiz olarak izleyebilecek. 

beIN Sports Haber, Digiturk 83, Kablo TV 223 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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