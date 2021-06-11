Fenerbahçe Beko'dan sürpriz transfer: Marial Shayok

BeIN Sports'tan İsmail Şenol'un haberine göre Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor'da forma giyen Kanadalı forvet Marial Shayok ile sözleşme imzaladı.

Henüz 25 yaşında olan Kanadalı forvet, bu sezon ING Basketbol Liginde Bursa ekibinin formasıyla 12 maça çıkarken 18.9 sayı – 6.9 ribaund – 4.2 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

Sözleşmenin kaç yıl olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmuyor.