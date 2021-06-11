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  4. Fenerbahçe Beko'dan sürpriz transfer: Marial Shayok

Fenerbahçe Beko'dan sürpriz transfer: Marial Shayok

Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor'un Kanadalı forveti Marial Shayok'u kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Beko'dan sürpriz transfer: Marial Shayok

BeIN Sports'tan İsmail Şenol'un haberine göre  Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor'da forma giyen Kanadalı forvet Marial Shayok ile sözleşme imzaladı.

Henüz 25 yaşında olan Kanadalı forvet, bu sezon ING Basketbol Liginde Bursa ekibinin formasıyla 12 maça çıkarken 18.9 sayı – 6.9 ribaund – 4.2 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

Sözleşmenin kaç yıl olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

Fenerbahçe Beko'dan sürpriz transfer: Marial Shayok

Tayfun Altuntaş
Editör
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