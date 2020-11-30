Fenerbahçe, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Fenerbahçe, Beşiktaş ile karşılaştı. maç 3-4 sona erdi. Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 10. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile 29.11.2020 19:00'da karşılaştı. Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi - stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Fenerbahçe, Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fenerbahçe, Beşiktaş maç sonucu: Fenerbahçe Beşiktaş 3 4 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Fenerbahçe, Beşiktaş maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi -

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

29.11.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Tugay Kaan Numanoğlu(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Süleyman Özay(2. Yardımcı Hakem), Turgut Doman(dördüncü Hakem), Abdulkadir Bitigen(var), Zorbay Küçük(avar), Kerem Ersoy(avar)

Fenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 5. Jose Ernesto Sosa, 7. Ozan Tufan, 9. Papıss Demba Cısse, 11. Dıego Perottı Almeıra, 14. Dımıtrıos Pelkas, 20. Luız Gustavo Dıas, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 37. Fılıp Novak, 77. Gökhan Gönül

Yedekler

48. Ahmet Oytun Özdoğan, 4. Serdar Aziz, 8. Mert Hakan Yandaş, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 18. Sadık Çiftpınar, 27. Thıam Mame Baba, 30. Ömer Faruk Beyaz, 52. Uğur Kaan Yıldız, 88. Caner Erkin, 99. Kemal Ademı

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

Beşiktaş

Beşiktaş İlk 11

97. Utku Yuvakuran, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 5. Josef De Souza Dıas, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 20. Necip Uysal, 33. Rıdvan Yılmaz, 43. Bernard Mensah

Yedekler

61. Emre Bilgin, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 9. Güven Yalçın, 10. Oğuzhan Özyakup, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 23. Welınton Souza Sılva, 27. Hüseyin Atakan Üner, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 46. Serdar Saatçı

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 10. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 9 7 2 0 19 3 23 16 2 Galatasaray 10 6 2 2 16 7 20 9 3 Fenerbahçe 10 6 2 2 20 13 20 7 4 Beşiktaş 9 5 1 3 17 17 16 0 5 Kasımpaşa 10 4 3 3 13 10 15 3 6 Gaziantep FK 10 3 6 1 15 13 15 2 7 Başakşehir FK 10 4 2 4 16 15 14 1 8 Fatih Karagümrük 9 3 4 2 17 11 13 6 9 Konyaspor 9 3 3 3 10 7 12 3 10 Çaykur Rizespor 9 3 3 3 12 14 12 -2 11 Yeni Malatyaspor 9 3 3 3 10 12 12 -2 12 Hatayspor 7 3 3 1 7 9 12 -2 13 Trabzonspor 10 3 3 4 12 15 12 -3 14 Göztepe 8 2 5 1 14 9 11 5 15 Antalyaspor 10 2 4 4 11 16 10 -5 16 Sivasspor 8 2 3 3 8 10 9 -2 17 BB Erzurumspor 9 2 3 4 11 15 9 -4 18 Kayserispor 8 2 1 5 5 11 7 -6 19 Denizlispor 9 1 3 5 8 16 6 -8 20 Gençlerbirliği 9 1 2 6 6 16 5 -10 21 MKE Ankaragücü 8 0 2 6 7 15 2 -8

Süper Lig 10. hafta Fikstür sonuçları