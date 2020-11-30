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Fenerbahçe, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Fenerbahçe, Beşiktaş ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Fenerbahçe, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Fenerbahçe, Beşiktaş ile karşılaştı. maç 3-4 sona erdi. Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 10. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile 29.11.2020 19:00'da karşılaştı. Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi - stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Fenerbahçe, Beşiktaş maç sonucu:

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ
Fenerbahçe Beşiktaş
3 4

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe, Beşiktaş maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi -

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

29.11.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Tugay Kaan Numanoğlu(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Süleyman Özay(2. Yardımcı Hakem), Turgut Doman(dördüncü Hakem), Abdulkadir Bitigen(var), Zorbay Küçük(avar), Kerem Ersoy(avar)

FENERBAHÇEFenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 5. Jose Ernesto Sosa, 7. Ozan Tufan, 9. Papıss Demba Cısse, 11. Dıego Perottı Almeıra, 14. Dımıtrıos Pelkas, 20. Luız Gustavo Dıas, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 37. Fılıp Novak, 77. Gökhan Gönül

Yedekler

48. Ahmet Oytun Özdoğan, 4. Serdar Aziz, 8. Mert Hakan Yandaş, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 18. Sadık Çiftpınar, 27. Thıam Mame Baba, 30. Ömer Faruk Beyaz, 52. Uğur Kaan Yıldız, 88. Caner Erkin, 99. Kemal Ademı

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

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BEŞİKTAŞBeşiktaş

Beşiktaş İlk 11

97. Utku Yuvakuran, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 5. Josef De Souza Dıas, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 20. Necip Uysal, 33. Rıdvan Yılmaz, 43. Bernard Mensah

Yedekler

61. Emre Bilgin, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 9. Güven Yalçın, 10. Oğuzhan Özyakup, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 23. Welınton Souza Sılva, 27. Hüseyin Atakan Üner, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 46. Serdar Saatçı

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 10. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor97201932316
2Galatasaray10622167209
3Fenerbahçe106222013207
4Beşiktaş95131717160
5Kasımpaşa104331310153
6Gaziantep FK103611513152
7Başakşehir FK104241615141
8Fatih Karagümrük93421711136
9Konyaspor9333107123
10Çaykur Rizespor9333121412-2
11Yeni Malatyaspor9333101212-2
12Hatayspor73317912-2
13Trabzonspor10334121512-3
14Göztepe8251149115
15Antalyaspor10244111610-5
16Sivasspor82338109-2
17BB Erzurumspor923411159-4
18Kayserispor82155117-6
19Denizlispor91358166-8
20Gençlerbirliği91266165-10
21MKE Ankaragücü80267152-8

Süper Lig 10. hafta Fikstür sonuçları

27.11.2020MKE Ankaragücü0-1Trabzonspor
28.11.2020Çaykur Rizespor0-4Galatasaray
28.11.2020Gaziantep FK2-2Yeni Malatyaspor
28.11.2020Başakşehir FK3-3Denizlispor
29.11.2020BB Erzurumspor2-2Antalyaspor
29.11.2020Kasımpaşa2-0Gençlerbirliği
29.11.2020Fenerbahçe3-4Beşiktaş
29.11.2020Alanyaspor1-0Konyaspor
30.11.2020SivassporGöztepe
30.11.2020KayserisporFatih Karagümrük
Onur Çelik
Spor Editörü


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