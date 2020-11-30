Fenerbahçe, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Fenerbahçe, Beşiktaş ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Fenerbahçe, Beşiktaş ile karşılaştı. maç 3-4 sona erdi. Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 10. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile 29.11.2020 19:00'da karşılaştı. Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi - stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
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Fenerbahçe, Beşiktaş maç sonucu:
|Fenerbahçe
|Beşiktaş
|3
|4
Fenerbahçe, Beşiktaş maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi -
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.11.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Tugay Kaan Numanoğlu(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Süleyman Özay(2. Yardımcı Hakem), Turgut Doman(dördüncü Hakem), Abdulkadir Bitigen(var), Zorbay Küçük(avar), Kerem Ersoy(avar)
Fenerbahçe
Fenerbahçe İlk 11
1. Altay Bayındır, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 5. Jose Ernesto Sosa, 7. Ozan Tufan, 9. Papıss Demba Cısse, 11. Dıego Perottı Almeıra, 14. Dımıtrıos Pelkas, 20. Luız Gustavo Dıas, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 37. Fılıp Novak, 77. Gökhan Gönül
Yedekler
48. Ahmet Oytun Özdoğan, 4. Serdar Aziz, 8. Mert Hakan Yandaş, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 18. Sadık Çiftpınar, 27. Thıam Mame Baba, 30. Ömer Faruk Beyaz, 52. Uğur Kaan Yıldız, 88. Caner Erkin, 99. Kemal Ademı
Teknik Sorumlu
Erol Bulut
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Beşiktaş İlk 11
97. Utku Yuvakuran, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 5. Josef De Souza Dıas, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 20. Necip Uysal, 33. Rıdvan Yılmaz, 43. Bernard Mensah
Yedekler
61. Emre Bilgin, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 9. Güven Yalçın, 10. Oğuzhan Özyakup, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 23. Welınton Souza Sılva, 27. Hüseyin Atakan Üner, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 46. Serdar Saatçı
Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sergen Yalçın
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Süper Lig 10. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|9
|7
|2
|0
|19
|3
|23
|16
|2
|Galatasaray
|10
|6
|2
|2
|16
|7
|20
|9
|3
|Fenerbahçe
|10
|6
|2
|2
|20
|13
|20
|7
|4
|Beşiktaş
|9
|5
|1
|3
|17
|17
|16
|0
|5
|Kasımpaşa
|10
|4
|3
|3
|13
|10
|15
|3
|6
|Gaziantep FK
|10
|3
|6
|1
|15
|13
|15
|2
|7
|Başakşehir FK
|10
|4
|2
|4
|16
|15
|14
|1
|8
|Fatih Karagümrük
|9
|3
|4
|2
|17
|11
|13
|6
|9
|Konyaspor
|9
|3
|3
|3
|10
|7
|12
|3
|10
|Çaykur Rizespor
|9
|3
|3
|3
|12
|14
|12
|-2
|11
|Yeni Malatyaspor
|9
|3
|3
|3
|10
|12
|12
|-2
|12
|Hatayspor
|7
|3
|3
|1
|7
|9
|12
|-2
|13
|Trabzonspor
|10
|3
|3
|4
|12
|15
|12
|-3
|14
|Göztepe
|8
|2
|5
|1
|14
|9
|11
|5
|15
|Antalyaspor
|10
|2
|4
|4
|11
|16
|10
|-5
|16
|Sivasspor
|8
|2
|3
|3
|8
|10
|9
|-2
|17
|BB Erzurumspor
|9
|2
|3
|4
|11
|15
|9
|-4
|18
|Kayserispor
|8
|2
|1
|5
|5
|11
|7
|-6
|19
|Denizlispor
|9
|1
|3
|5
|8
|16
|6
|-8
|20
|Gençlerbirliği
|9
|1
|2
|6
|6
|16
|5
|-10
|21
|MKE Ankaragücü
|8
|0
|2
|6
|7
|15
|2
|-8
Süper Lig 10. hafta Fikstür sonuçları
|27.11.2020
|MKE Ankaragücü
|0-1
|Trabzonspor
|28.11.2020
|Çaykur Rizespor
|0-4
|Galatasaray
|28.11.2020
|Gaziantep FK
|2-2
|Yeni Malatyaspor
|28.11.2020
|Başakşehir FK
|3-3
|Denizlispor
|29.11.2020
|BB Erzurumspor
|2-2
|Antalyaspor
|29.11.2020
|Kasımpaşa
|2-0
|Gençlerbirliği
|29.11.2020
|Fenerbahçe
|3-4
|Beşiktaş
|29.11.2020
|Alanyaspor
|1-0
|Konyaspor
|30.11.2020
|Sivasspor
|Göztepe
|30.11.2020
|Kayserispor
|Fatih Karagümrük