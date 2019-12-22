Fenerbahçe - Beşiktaş maçı Canlı Anlatım

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Dev derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi iki takımın ilk 11'i de belli oldu.

Canlı Anlatım

40' Kaleci Altay kale vuruşu esnasında topu yere bıraktıktan sonra Burak'ın baskısını görünce yeniden eliyle tuttuğu için, siyah-beyazlılar çift vuruş kazandı.

38' Dirar'dan sıyrılan Lens sağ kanattan ceza sahasına girdi, ortasında topa kimse dokunamayınca top ters kanattan taça çıktı.

Sarı Kart 36' Serbest vuruş öncesi topa dokunan Deniz Türüç sarı kart gördü.Sarı Kart - Deniz Türüc

Sarı Kart 33' Golün ardından hakeme itirazlarda bulunan Caner Erkin sarı kart gördü.Sarı Kart - Caner Erkin

Ev Sahibi Golü 32' GOL! Diaby'nin kaptırdığı topun ardından yaklaşık 30 metreden müthiş vuran Ozan'ın şutuna Karius uzansa da yetişemedi.Gol - Ozan Tufan

Sarı Kart 30' Ozan Tufan'a arkadan sert bir müdahale yapan Lens sarı kart gördü.Sarı Kart - Jeremain Lens

Pozisyon 29' Muriqi ceza sahasına sağ kanattan girerek şutunu çekti ancak top kaleye paralel şekilde auta çıktı.

Pozisyon 27' Beşiktaş'ta savunma arkasında sarkan Diaby kaleciyle karşı karşıya kaldı ama öncesinde ofsayt bayrağı havada...

Ev Sahibi Golü 23' Penaltıda topun başına geçen Kruse topu ve kaleci Karius'u ayrı köşelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

23 Penaltıda topun başına geçen Kruse topu ve kaleci Karius'u ayrı köşelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi

21' Cüneyt Çakır, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonu VAR ekranında inceledi ve Rebocho'nun ceza alanında topa elle müdahale ettiğini tespit ederek penaltı kararını verdi!

Pozisyon 19' Fenerbahçe penaltı bekliyor, VAR odasında pozisyon inceleniyor!

16' Şu ana kadar Fenerbahçe'nin %69'luk topla oynama üstünlüğü bulunuyor.

Pozisyon 12' Tolga Ciğerci'nin sol kanattan ortasında kaleci Karius çıktı ve aldı topu.

Pozisyon 11' Deniz'in ortasında hava topu mücadelesinde kaleci Karius'a faul yapıldı.

Pozisyon 10' Fenerbahçe'nin baskısı sürüyor. Ev sahibi ekip sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başında Deniz Türüç.

Pozisyon 8' Fenerbahçe etkili geldi! Isla'nın sağ kanattan ortasında Muriqi'yi aşan topta Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.

Pozisyon 5' Kullanılan köşe vuruşunda Tolga Ciğerci topu uzaklaştırdı.

Pozisyon 4' Lens sağ kanattan ceza sahasına girmek istedi ancak Fenerbahçe savunması topu kornere gönderdi.

Pozisyon 3' Fenerbahçe derbiye baskılı başlayan taraf.

Pozisyon 2' Maçın ilk tehlikeli atağı Fenerbahçe'den! Ceza yayı üstünden Tolga Ciğerci'nin falsolu şutunu kaleci Karius köşeden mükemmel çıkardı.

Maç Başladı 1' Hakem düdüğü çaldı ve dev derbi başladı