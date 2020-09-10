Fenerbahçe, borsada rekor kırdı!

Fenerbahçe, borsadaki yükselişini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, transfer döneminden itibaren yaptığı transferler ile Süper Lig'de en çok konuşulan ve gündem kulüplerin başında geliyor. Transferlerin borsadaki yükselişe de yansımasıyla değeri 5 milyar TL'yi geçen Fenerbahçe, Türkiye'de bunu başarabilen ilk kulüp oldu.

EZELİ RAKİPLERİNİN DE ÖNÜNDE

Galatasaray, 2.5 milyar TL ile Fenerbahçe'yi takip ediyor. Bu süreçte Trabzonspor'un değeri 1.6 milyar TL olurken, Beşiktaş ise 1 milyar TL piyasa değerine sahip.

Süper Lig'de yaklaşık 1 yıldır Türkiye Bankalar Birliği ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, en sonunda anlaşmaya vardı. Anlaşmanın detayları henüz resmi olarak ortaya çıkmasa da sarı-lacivertliler, bu anlaşma ile transfer döneminde kadrosuna kattığı 11 futbolcunun lisansını sorunsuz bir şekilde çıkartabilecek.

Fenerbahçe'de, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Barış Sungur, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Lemos, Enner Valencia ve Mame Thiam gibi isimler kadroya katılmıştı.