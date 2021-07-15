Yeni sezonda eski teknik direktörü Vitor Pereira'yı takımın başına getiren Fenerbahçe, Düzce'deki Topuk Yaylası’ndaki tesislerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Güç ve kuvvet depolayan sarı lacivertli takım, yeni teknik direktörünün yönetiminde ilk hazırlık maçında Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile kozlarını paylaşacak. Bu kapsamda sarı lacivertli taraftarlar da maç hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde en çok araştırılan Fenerbahçe - Csikszereda hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor.

FENERBAHÇE - CSİKSZEREDA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Romanya ikinci lig ekibi Csikszereda ile oynanacak olan hazırlık maçı 15 Temmuz 2021 Perşembe günü oynanacak. Söz konusu mücadele Topuk Yaylası tesislerinde saat 17.00'de başlayacak.

Mücadeleyi yayınlayacak kanal bulunmuyor. Ancak Fenerbahçe yeni bir karar alırsa mücadele Youtube Katıl üzerinden yayınlanabilir.

Sarı Lacivertliler, yarın kampın son çalışmasını yapıp öğle saatlerinde İstanbul’a dönecek. Pereira, 19 Temmuz’daki Kasımpaşa maçının ardından takımına bayram izni verecek.

Fenerbahçe'den hazırlık maçına taraftar alınmayacağına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü, gücünü her zaman taraftarından alan, Türkiye’nin en büyük spor kulübüdür. Günümüzün pandemi şartları çerçevesinde, yaklaşık bir buçuk senedir süren ayrılığımız ne yazık ki lig başlayana kadar devam edecektir. Bu çerçevede, bugün Futbol Takımımızın Topuk Yaylası Tesislerinde yapacağı hazırlık maçında, kurallar çerçevesinde ve elimizde olmayan sebepler dolayısıyla taraftarlarımızın yer alamayacağını açıklamak zorundayız. Çok yakın zamanda karşılıklı sarı-lacivert tezahüratları yapacağımız günlerde buluşmak dileğiyle…"