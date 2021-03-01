Fenerbahçe, Dimitris Pelkas'ın bonservis bedelini belirledi

Fenerbahçe'ye transferinden bu yana sergilediği performans ile sarı lacivertlilerin lig yarışında üst sırada kalmasını sağlayan ve taraftarın sevgisini kazanan Yunan on numara Pelkas Trabzonspor maçında attığı golle takımına hayat vermişti. Taraftarın da maçın yıldızı olarak belirlediği oyuncu için Rubin Kazan'ın Fenerbahçe'ye 7 milyon euro teklifte bulunduğu sarı lacivertli takımın bu teklifi reddettiği ve 15 milyon euro bonservis istediğini Rus yetkililere ilettiği ifade edildi.

1,5 MİLYON EUROYA GELDİ

Fenerbahçe'nin Yunanistan'ın PAOK takımından 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 27 yaşındaki oyuncunun 2023 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

11 GOLE DİREKT ETKİ YAPTI

Fenerbahçe'yi çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Yunan orta saha Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 6 gol atıp 5 asist yaptı.