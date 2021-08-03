Önümüzdeki sezon ligde mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Hem ligde hem de Avrupa'da başarı isteyen sarı laciverti ekip çıktığı hazırlık maçlarında yeni teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde farklı sistemle karşımıza çıkmıştı. Son hazırlık maçına Dinamo Kiev karşısında çıkacak olan Fenerbahçe'nin nasıl bir sistemle oynayacağı merak edilirken sporseverler internette Fenerbahçe - Dinamo Kiev hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

4 Ağustos 2021 Çarşamba günü oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Fenerbahçe'nin Can Bartu Tesisleri'nde oynayacağı bu karşılaşma taraftarlara açık olacak. Bileteler passolig üzerinden 80 TL karşılığında satışa sunuldu.

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'de sezon öncesi son prova olan bu mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadele yarın saat 19.00'da başlayacak