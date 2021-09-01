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  4. Fenerbahçe dünyaca ünlü sağ bek Serge Aurier'e kancayı taktı!

Fenerbahçe dünyaca ünlü sağ bek Serge Aurier'e kancayı taktı!

Transfer çalışmaları devam eden Fenerbahçe'de son günlerde hareketlilik yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonun aksine bu sezon transferde ağırdan ilerleyen sarı lacivertlilerde son günlerde vites artırıldı. Son olarak ise gündeme dünyaca ünlü sağ bek Serge Aurier'in ismi geldi.

Fenerbahçe dünyaca ünlü sağ bek Serge Aurier'e kancayı taktı!

Yaz aylarında Caulker ve Serdar Dursun transferlerini yapan Fenerbahçe daha sonra büyük bir sessizliğe girmişti. Son günlerde ise kadrosunu şişiren oyuncularla yollarını bir bir ayıran sarı lacivertliler elinin rahatlamasıyla birlikte Diego Rossi ve Kim transferlerini yaptı. Yeni transferler için de kolları sıvayan yönetimin büyük oynamaya başladığı ifade ediliyor. Gelen bilgilere göre sağ bekte hedef Serge Aurirer.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Belçika basınında yer alan haberlere göre transferin son gününde İngiliz ekibi Tottenham Hotspur ile yollarını ayıran 28 yaşındaki Fildişili sağ bek Serge Aurier ile Fenerbahçe yakından ilgileniyor. Şu anda serbest konumda bulunan deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri yaklaşık 20 milyon Euro. Fiildişili oyuncu 2017 yılında ada ekibine 25 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

Fenerbahçe dünyaca ünlü sağ bek Serge Aurier'e kancayı taktı!

2017'DEN BERİ TOTTENHAM'DA

Lens altyapısından çıkan Fildişi yıldız buradaki çeşitli altyapı kategorilerinde oynadıktan sonra A takıma çıkmış, sonrasında ise Touluose'a transfer olmuştu. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Aurier, bir yandan piyasasını yükseltirken bir yandan da dünya devlerinin dikkatini çekti. PSG tarafından satın alındıktan sonra da etkili oyununa devam eden oyuncu 2017 yılında 25 milyon Euro karşılığında Tottenham'a transfer olmuştu.

Fenerbahçe dünyaca ünlü sağ bek Serge Aurier'e kancayı taktı!

326 KEZ FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezon Tottenham Hotspur forması ile ligde 19 maçta forma giyen Serge Aurirer, 2 gol atıp 3 de asist yaptı. 66 kez de ülkesinin milli takımı için ter döken Fildişili yıldız, kariyerinde toplam 326 maça çıkarken 21 gol atı, 45 kez de gol pası verdi. Toplamda 50 kez sarı kart gören oyuncu 4 kez de kırmızı kartla oyundan atıldı.

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