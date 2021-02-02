Fenerbahçe dünyada birinci! Ocak ayında etkileşim rekoru kırıldı!

Son dönemde yapılan transferlerle adından söz ettirmeyi başaran Fenerbahçe, ligde de zirveye oturmayı başardı. Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil'i transfer ederek, kulübün marka değerini de dünya çapında bilinir seviyeye getirdi.

Mesut Özil transferiyle de birlikte Fenerbahçe resmi Twitter hesabı, Ocak ayında etkileşim rekoru kırarak dünyada birinci sıraya kadar yükseldi.

25.3 MİLYON ETKİLEŞİM

Deportes & Finanzas'ın yayımladığı sosyal medya raporlarına göre, Fenerbahçe Twitter hesabı bir ay boyunca toplam 25.3 milyon etkileşim alırken bunun kulüpler bazında şu ana kadar kaydedilen en fazla etkileşim sayısı olduğu belirtildi.

Mesut Özil'in ardından transfer döneminin İrfan Can Kahveciyle kapatan Fenerbahçe'de etkileşimin yükselmesine bu iki transferin büyük katkısı oldu. Sarı-lacivertli kulüp bu sayıyla Barcelona'nın 2020 Eylül ayında sahip olduğu 14 milyonluk etkileşimi geride bıraktı. Fenerbahçe, Twitter'da bir spor kulübü tarafından ulaşılan en yüksek etkileşim sayısı rekorunun yeni sahibi oldu.