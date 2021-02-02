Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?Son dakika... İzmir Valisi Köşger açıkladı: Kamu çalışanları idari izinli sayılacakFenerbahçe dünyada birinci! Ocak ayında etkileşim rekoru kırıldı!Haftalık burç yorumu 1 Şubat - 7 Şubat 2021 | Nuray Sayarı Haftalık Burç YorumlarıBir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 2 Şubat 2021 Salı?Bakan Soylu'dan Boğaziçi öğrencilerine 'Tuzağa düşmeyin' uyarısı!Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Uğur kimdir? Serhat Parıl kimdir? Nereli, kaç yaşında?15 Şubatta ilk hangi sınıflar açılacak? 15 Şubatta hangi sınıflar okula gidecek?Mesut Özil ilk kez kadroda! Hatayspor deplasmanında oynayacak m?
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe dünyada birinci! Ocak ayında etkileşim rekoru kırıldı!

Fenerbahçe dünyada birinci! Ocak ayında etkileşim rekoru kırıldı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Ocak ayı süresince sosyal medyada etkileşim rekoru kırdı. Sarı-lacivertliler dünyada ilk sırada yer aldı.

Fenerbahçe dünyada birinci! Ocak ayında etkileşim rekoru kırıldı!

Son dönemde yapılan transferlerle adından söz ettirmeyi başaran Fenerbahçe, ligde de zirveye oturmayı başardı. Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil'i transfer ederek, kulübün marka değerini de dünya çapında bilinir seviyeye getirdi. 

Mesut Özil transferiyle de birlikte Fenerbahçe resmi Twitter hesabı, Ocak ayında etkileşim rekoru kırarak dünyada birinci sıraya kadar yükseldi. 

Fenerbahçe dünyada birinci! Ocak ayında etkileşim rekoru kırıldı!

25.3 MİLYON ETKİLEŞİM

Deportes & Finanzas'ın yayımladığı sosyal medya raporlarına göre, Fenerbahçe Twitter hesabı bir ay boyunca toplam 25.3 milyon etkileşim alırken bunun kulüpler bazında şu ana kadar kaydedilen en fazla etkileşim sayısı olduğu belirtildi.

Mesut Özil'in ardından transfer döneminin İrfan Can Kahveciyle kapatan Fenerbahçe'de etkileşimin yükselmesine bu iki transferin büyük katkısı oldu. Sarı-lacivertli kulüp bu sayıyla Barcelona'nın 2020 Eylül ayında sahip olduğu 14 milyonluk etkileşimi geride bıraktı. Fenerbahçe, Twitter'da bir spor kulübü tarafından ulaşılan en yüksek etkileşim sayısı rekorunun yeni sahibi oldu.

Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT