Fenerbahçe durdurulamıyor! Sarı lacivertliler gol oldu yağdı, Süper Lig rekoru kırdılar!

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde ligin yenilgisiz takımları Fenerbahçe ve Hatayspor, İstanbul'da karşı karşıya geldi.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 4-2'lik skorla kazandı. Sarı-lacivertlilerin galibiyet gollerini; 7'de Szymanski, 15'te Osayi Samuel, 39'da Edin Dzeko ve 63'te İrfan Can Kahveci kaydetti. Hatayspor'un gollerini 55'te Ghoulam ile 90+4'te Rayane Aabid attı.

Bu sonucun ardından ligdeki galibiyet serisini sürdüren Fenerbahçe, puanını 27'ye yükseltti ve dün devrettiği liderlik koltuğunu Galatasaray'dan geri aldı. Bu sezon İlk yenilgisini alan Hatayspor da 14 puanda kaldı.

SÜPER LİG REKORU KIRDILAR! FENERBAHÇE TARİHE GEÇTİ

Sarı-lacivertli takım 2009-2010 sezonunda 8'de 8 ile başlamıştı. Fenerbahçe, bu sezon ligdeki ilk 9 maçını da kazanarak rekor kırdı ve lig tarihinin en iyi başlangıcına imza attı.

Fenerbahçe, aynı zamanda bu sezon çıktığı 17 maçın 17'sini de kazanmış oldu.

İlk 11'de tek değişiklik

Sarı-lacivertliler, son oynanan Kasımpaşa maçının 11’ine göre tek değişiklik ile sahaya çıktı. Teknik Direktör İsmail Kartal, Jayden Oosterwolde’un yerine Bright Osayi Samuel’e görev verdi.

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Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş ile maç eksiği bulunan Emre Mor kadroda bulunmuyor. Jayden Oosterwolde ise teknik heyetin kararı doğrultusunda kadroda yer almadı.

Cengiz Ünder, 35 gün sonra kadroda

Milli arada sakatlığını atlatan Cengiz Ünder, 1 ay sonra Hatayspor maçıyla formasına kavuştu. Milli futbolcu maça yedek kulübesinde başladı. 17 Eylül’de Antalyaspor mücadelesinde sakatlanan Cengiz, adalesindeki yırtık nedeniyle ligde 4 maç, Avrupa Konferans Ligi’nde ise maçta takımını yalnız bıraktı. Cengiz Ünder 35 gün sonra Hatayspor maçıyla takıma döndü.

Sarı-lacivertliler, Hatayspor'a karşı şu 11 ile çıktı:

“Dominik Livakovic, Bright Osayi Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko.”

Fenerbahçe’de; İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Ryan Kent, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Miha Zajc, Miguel Crespo ve Bartuğ Elmaz ise yedek bekledi.

Tribünler doldu

Bu sezon iç sahada oynanan tüm maçlarda tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, Hatayspor karşılaşmasında da takımlarını yalnız bırakmadı. Taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı.

Fenerbahçe Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Pendikspor'la karşılaşacak. Hatayspor ise Mersin'de Kayserispor'u konuk edecek.