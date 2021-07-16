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  4. Fenerbahçe Düzce'deki ilk etap kamp çalışmalarını tamamlandı

Fenerbahçe Düzce'deki ilk etap kamp çalışmalarını tamamlandı

Yeni sezon hazırlıkları için 5 Temmuz'dan itibaren Düzce'de bulunan ve burada çalışmalar gerçekleştiren Fenerbahçe'de ilk etap kamp çalışmaları tamamlandı. Sarı lacivertli ekip buradan İstanbul'a hareket etti.

Fenerbahçe Düzce'deki ilk etap kamp çalışmalarını tamamlandı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Yeni sezon çalışmalarına 1 Temmuz'da Dereağzı'ndaki Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde başlayan sarı-lacivertliler, 5 Temmuz'da Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelerek, ilk kamp çalışmasına başlamıştı.

Fenerbahçe Düzce'deki ilk etap kamp çalışmalarını tamamlandı

KADRO ŞEKİLLENİYOR

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, kamp boyunca kadroya ilişkin gözlemlerde bulundu.

Bu gözlemler sırasında Pereira, kampın son bölümüne doğru 5 genç oyuncusunu İstanbul'a gönderme kararı verdi. Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam çalışmalarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sürdürmek üzere İstanbul'a geri gönderildi.

3-4-3 SİSTEMİ DENENDİ

Vitor Pereira, kamp sürecinde yapılan çift kalelerde 3-4-3 sistemini tercih etti. Çalıştırdığı son takımlar üzerinde de bu taktikle devam eden Pereira, Fenerbahçe'ye de aynı taktiği uyguladı.

Pereira, kampta gerçekleştirilen tek hazırlık maçında da yine bu sistem ile takımını sahaya sürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını Romanya 2. Ligi ekiplerinden Csikszereda ile oynamış ve sahadan ve 2-0'lık üstünlükle ayrılmıştı.

Fenerbahçe Düzce'deki ilk etap kamp çalışmalarını tamamlandı

ALİ KOÇ KAMPI ZİYARET ETTİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bazı yöneticiler, hazırlık kampında takımı ziyaret etti. Başkan Koç, 11 Temmuz'da sabah saatlerinde bazı yöneticileriyle birlikte tesislere gelerek takıma moral verdi.

Fenerbahçe Düzce'deki ilk etap kamp çalışmalarını tamamlandı

TARAFTARLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe'yi hazırlık kampı süresince taraftarları bir an olsun yalnız bırakmadı. Antrenmanlarda tezahürat, meşale ve alkışlarla takımlarına destek veren Fenerbahçe taraftarı, oyuncularına yoğun ilgi gösterdi.

İlk etap kamp çalışmalarını tamamlayan Fenerbahçe, İstanbul'a hareket etti. Sarı-lacivertliler hazırlıklarına, sahası yenilenen Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde devam edecek.

Fenerbahçe Düzce'deki ilk etap kamp çalışmalarını tamamlandı

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