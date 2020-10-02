Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmaları oynanıyor. Haftanın kritik maçında Fenerbahçe, evinde ligin yeni ekibi ve lideri Karagümrük'ü ağırlıyor. Sezona flaş bir giriş yapan Karagümrük, 3 maçta aldığı 7 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Fenerbahçe ise 3 maçta 2 beraberlik ve 1 galibiyetle 5 puanla 8. sırada yer alıyor. İki takım arasında oynanacak zorlu mücadele öncesinde detaylı bilgileri haberimizde verdik. Peki, Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Karagümrük mücadelesi, 3 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, Ülker Stadyumunda oynanacak. Haftanın kritik maçında mücadeleyi yönetecek hakem, Yaşar Kemal Uğurlu olacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Süleyman Özay üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Haftanın önemli mücadelesinde Fenerbahçe - Karagümrük'ü ağırlıyor. Karşılaşma 3 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.