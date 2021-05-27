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  4. Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün yıldızı Fabio Borini'yi gündeme aldı

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün yıldızı Fabio Borini'yi gündeme aldı

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün İtalyan forvet oyuncusu Fabio Borini'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün yıldızı Fabio Borini'yi gündeme aldı

Süper Ligin yeni sezonuna iddialı bir kadro ile girip şampiyonluk olmak isteyen Fenerbahçe, forvet transferinde sürpriz bir ismi gündeme aldı. Fanatik gazetesinin haberine göre sarı lacivertli ekip İtalyan forvet oyuncusu Fabio Borini'yi gündeme aldı. Başkan Ali Koç'un Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda bu transfer için Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı. 

Fenerbahçe Karagümrük'ün yıldızı Fabio Borini'yi gündeme aldı

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Hellas Verona, Milan, Sunderland, Liverpool, Roma, Swensea ve Chelsea gibi tanınmış kulüplerin formasını giyen 30 yaşındaki futbolcu devre arasında katıldığı Karagümrük'te çıktığı 20 maçta 9 atıp, 3 asist yaptı. Yıldız golcünün Fenerbahçe'nin transfer teklifine sıcak baktığı dile getirildi. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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