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  4. Fenerbahçe genç oyuncu transferini bir üst noktaya taşıdı! 14 yaşındaki İsak Vural'ı kadrosuna katıyor!

Fenerbahçe genç oyuncu transferini bir üst noktaya taşıdı! 14 yaşındaki İsak Vural'ı kadrosuna katıyor!

Maddi sıkıntıları atlatmanın en önemli yolu altyapıya ve genç oyuncuya yatırımdan geçerken Fenerbahçe'den bu konuyla ilgili önemli bir hamle geldi. Sarı-lacivertli ekip 14 yaşındaki İsak Vural'ı transfer ediyor.

Fenerbahçe genç oyuncu transferini bir üst noktaya taşıdı! 14 yaşındaki İsak Vural'ı kadrosuna katıyor!

Ülkemizdeki döviz kuru hareketliliği ve tüm dünyayı sarsan pandemi süreciyle birlikte kulüpler ciddi bir ekonomik sıkıntı içerisine girerken bir yandan da kaynak yaratmaya çalışıyor. Ekonomik darboğazdan çıkmanın en önemli ve etkili yöntemi olan genç oyuncu yetiştirip satma ideolojisiyle hareket etmek isteyen Fenerbahçe'den önemli bir hamle geldi. Altyapısına yatırım yapan sarı-lacivertli ekip 14 yaşında olan geleceğin yıldız adayı İsak Vural'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

YETENEĞİYLE GÖZ DOLDURUYOR

Henüz oldukça küçük yaşına rağmen yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken İsak Vural, birçok dünya devini de pelinde koşturuyor. Bir süre Barcelona altyapısında antrenmanlara çıkan Vural, sonrasında ise Benfica ile anlaşma sağlamıştı. Fenerbahçe taraftarı olduğu öğrenilen İsak Vural'ın Benfica'dan ayrılarak gönül verdiği Fenerbahçe'ye transfer olacağı öğrenildi. 

Fenerbahçe genç oyuncu transferini bir üst noktaya taşıdı! 14 yaşındaki İsak Vural'ı kadrosuna katıyor!

KISA SÜRE İÇİNDE TÜRKİYE'YE GELECEK

Babası Türk, annesi ise İsveçli olduğu öğrenilen İsak Vural'ın Fenerbahçe'de forma giymek istediği ve hayallerini süsleyen bu kulüp için anlaşmaları sağladığı ifade edildi. Genç ismin transfer iddiasını öne süren gazeteci Ahmet Selim Kul ise konuyla ilgili, "Fenerbahçe, İsveç'te doğup büyüyen 14 yaşındaki İsak Vural'ı transfer etti. Daha önce Barcelona transfer etmeye kalktı az kalsın ceza alıyordu. Sonra Benfica'ya gitti. Babası da iyi bir Fenerbahçeli. Kısa bir süre içinde Türkiye'ye gelecek." ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe genç oyuncu transferini bir üst noktaya taşıdı! 14 yaşındaki İsak Vural'ı kadrosuna katıyor!

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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