Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği Süper Lig'in 14. haftasında mücadele edecek. Maç öncesi ilk 11ler belli oldu.
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği Süper Lig'in 14. haftasında karşılaşacak. Maç öncesi ilk 11ler belli oldu.
FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI | İLK İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Isla, Hasan Ali, Sadık, Serdar, Emre Belözoğlu, Gustavo, Rodrigues, Ozan Tufan, Max Kruse, Vedat Muriqi
Gençlerbirliği: Ertaç, Halil İbrahim, Toure, Flavio Ramos, Berat, Polomat, Baiano, Candeias, Sio, Sessegnon, Stancu
FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı sat 20.30'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Etiketler : maç
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