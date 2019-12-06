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  3. Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği Süper Lig'in 14. haftasında mücadele edecek. Maç öncesi ilk 11ler belli oldu.

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği Süper Lig'in 14. haftasında karşılaşacak. Maç öncesi ilk 11ler belli oldu.

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI | İLK İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Isla, Hasan Ali, Sadık, Serdar, Emre Belözoğlu, Gustavo, Rodrigues, Ozan Tufan, Max Kruse, Vedat Muriqi

Gençlerbirliği: Ertaç, Halil İbrahim, Toure, Flavio Ramos, Berat, Polomat, Baiano, Candeias, Sio, Sessegnon, Stancu

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı sat 20.30'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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