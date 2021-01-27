Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Fenerbahçe ve Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 21. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 25.01.2021 19:00'da karşılaştı. Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor Maç Sonucu Ne Oldu? Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu: Fenerbahçe Hes Kablo Kayserispor 3 0 Fenerbahçe Hes Kablo Kayserispor Maçının Özeti İçin Tıklayın Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.01.2021 19:00

Fenerbahçe Hes Kablo Kayserispor Maçının Hakemleri

Alper Ulusoy(hakem), Kerem Ersoy(1. Yardımcı Hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

Fenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 4. Serdar Aziz, 7. Ozan Tufan, 10. Mbwana Ally Samatta, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 14. Dımıtrıos Pelkas, 20. Luız Gustavo Dıas, 27. Thıam Mame Baba, 35. Nazım Sangare, 41. Attıla Arpad Szalaı, 88. Caner Erkin

Yedekler

15. Harun Tekin, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 5. Jose Ernesto Sosa, 6. Tolga Ciğerci, 8. Mert Hakan Yandaş, 9. Papıss Demba Cısse, 18. Sadık Çiftpınar, 37. Fılıp Novak, 71. İsmail Yüksek, 99. Kemal Ademı

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Hes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

16. Doğan Alemdar, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 25. Aaron Justın Lennon, 88. Gustavo Campanharo, 96. Danıel Avramovskı

Yedekler

1. İsmail Çipe, 5. Oğuzhan Çapar, 14. Emre Demir, 15. Uğur Demirok, 17. Nurettin Korkmaz, 20. Ramazan Civelek, 23. İlhan Parlak, 32. Karahan Yasir Subaşı, 89. Yaw Ackah, 99. Anton Maglıca

Teknik Sorumlu

Dan Vasıle Petrescu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 21. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 20 14 2 4 47 23 44 24 2 Fenerbahçe 20 13 3 4 42 23 42 19 3 Galatasaray 20 12 3 5 41 17 39 24 4 Gaziantep FK 20 9 8 3 34 24 35 10 5 Alanyaspor 20 10 4 6 34 20 34 14 6 Trabzonspor 20 9 6 5 25 23 33 2 7 Hatayspor 20 9 5 6 29 25 32 4 8 Fatih Karagümrük 20 8 6 6 33 29 30 4 9 Yeni Malatyaspor 20 7 6 7 27 26 27 1 10 Antalyaspor 20 6 8 6 20 26 26 -6 11 Göztepe 20 6 7 7 29 24 25 5 12 Kasımpaşa 20 7 4 9 23 30 25 -7 13 Çaykur Rizespor 20 6 7 7 27 35 25 -8 14 Sivasspor 20 5 9 6 21 25 24 -4 15 Başakşehir FK 20 6 6 8 26 32 24 -6 16 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 23 0 17 Kayserispor 20 5 4 11 14 26 19 -12 18 Gençlerbirliği 20 5 4 11 20 40 19 -20 19 MKE Ankaragücü 20 5 3 12 25 34 18 -9 20 BB Erzurumspor 20 4 5 11 19 35 17 -16 21 Denizlispor 20 3 5 12 19 38 14 -19

Süper Lig 21. hafta Fikstür sonuçları