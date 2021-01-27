Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Fenerbahçe ve Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 21. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 25.01.2021 19:00'da karşılaştı. Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu:
|Fenerbahçe
|Hes Kablo Kayserispor
|3
|0
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Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.01.2021 19:00
Fenerbahçe Hes Kablo Kayserispor Maçının Hakemleri
Alper Ulusoy(hakem), Kerem Ersoy(1. Yardımcı Hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)
Fenerbahçe
Fenerbahçe İlk 11
1. Altay Bayındır, 4. Serdar Aziz, 7. Ozan Tufan, 10. Mbwana Ally Samatta, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 14. Dımıtrıos Pelkas, 20. Luız Gustavo Dıas, 27. Thıam Mame Baba, 35. Nazım Sangare, 41. Attıla Arpad Szalaı, 88. Caner Erkin
Yedekler
15. Harun Tekin, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 5. Jose Ernesto Sosa, 6. Tolga Ciğerci, 8. Mert Hakan Yandaş, 9. Papıss Demba Cısse, 18. Sadık Çiftpınar, 37. Fılıp Novak, 71. İsmail Yüksek, 99. Kemal Ademı
Teknik Sorumlu
Erol Bulut
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Hes Kablo Kayserispor İlk 11
16. Doğan Alemdar, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 25. Aaron Justın Lennon, 88. Gustavo Campanharo, 96. Danıel Avramovskı
Yedekler
1. İsmail Çipe, 5. Oğuzhan Çapar, 14. Emre Demir, 15. Uğur Demirok, 17. Nurettin Korkmaz, 20. Ramazan Civelek, 23. İlhan Parlak, 32. Karahan Yasir Subaşı, 89. Yaw Ackah, 99. Anton Maglıca
Teknik Sorumlu
Dan Vasıle Petrescu
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 21. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|20
|14
|2
|4
|47
|23
|44
|24
|2
|Fenerbahçe
|20
|13
|3
|4
|42
|23
|42
|19
|3
|Galatasaray
|20
|12
|3
|5
|41
|17
|39
|24
|4
|Gaziantep FK
|20
|9
|8
|3
|34
|24
|35
|10
|5
|Alanyaspor
|20
|10
|4
|6
|34
|20
|34
|14
|6
|Trabzonspor
|20
|9
|6
|5
|25
|23
|33
|2
|7
|Hatayspor
|20
|9
|5
|6
|29
|25
|32
|4
|8
|Fatih Karagümrük
|20
|8
|6
|6
|33
|29
|30
|4
|9
|Yeni Malatyaspor
|20
|7
|6
|7
|27
|26
|27
|1
|10
|Antalyaspor
|20
|6
|8
|6
|20
|26
|26
|-6
|11
|Göztepe
|20
|6
|7
|7
|29
|24
|25
|5
|12
|Kasımpaşa
|20
|7
|4
|9
|23
|30
|25
|-7
|13
|Çaykur Rizespor
|20
|6
|7
|7
|27
|35
|25
|-8
|14
|Sivasspor
|20
|5
|9
|6
|21
|25
|24
|-4
|15
|Başakşehir FK
|20
|6
|6
|8
|26
|32
|24
|-6
|16
|Konyaspor
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|23
|0
|17
|Kayserispor
|20
|5
|4
|11
|14
|26
|19
|-12
|18
|Gençlerbirliği
|20
|5
|4
|11
|20
|40
|19
|-20
|19
|MKE Ankaragücü
|20
|5
|3
|12
|25
|34
|18
|-9
|20
|BB Erzurumspor
|20
|4
|5
|11
|19
|35
|17
|-16
|21
|Denizlispor
|20
|3
|5
|12
|19
|38
|14
|-19
Süper Lig 21. hafta Fikstür sonuçları
|23.01.2021
|Gençlerbirliği
|1-2
|Trabzonspor
|23.01.2021
|Başakşehir FK
|1-1
|Çaykur Rizespor
|24.01.2021
|Denizlispor
|1-2
|Fatih Karagümrük
|24.01.2021
|Gaziantep FK
|1-1
|Hatayspor
|24.01.2021
|Yeni Malatyaspor
|0-1
|Galatasaray
|24.01.2021
|Konyaspor
|0-0
|Antalyaspor
|24.01.2021
|Beşiktaş
|2-1
|Göztepe
|25.01.2021
|Alanyaspor
|4-3
|MKE Ankaragücü
|25.01.2021
|Kasımpaşa
|2-0
|Sivasspor
|25.01.2021
|Fenerbahçe
|3-0
|Kayserispor