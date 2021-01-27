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Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Fenerbahçe ve Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 21. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 25.01.2021 19:00'da karşılaştı. Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor Maç Sonucu Ne Oldu?

Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu:

FENERBAHÇE HES KABLO KAYSERİSPOR
Fenerbahçe Hes Kablo Kayserispor
3 0

Fenerbahçe Hes Kablo Kayserispor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.01.2021 19:00

Fenerbahçe Hes Kablo Kayserispor Maçının Hakemleri

Alper Ulusoy(hakem), Kerem Ersoy(1. Yardımcı Hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

FENERBAHÇEFenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 4. Serdar Aziz, 7. Ozan Tufan, 10. Mbwana Ally Samatta, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 14. Dımıtrıos Pelkas, 20. Luız Gustavo Dıas, 27. Thıam Mame Baba, 35. Nazım Sangare, 41. Attıla Arpad Szalaı, 88. Caner Erkin

Yedekler

15. Harun Tekin, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 5. Jose Ernesto Sosa, 6. Tolga Ciğerci, 8. Mert Hakan Yandaş, 9. Papıss Demba Cısse, 18. Sadık Çiftpınar, 37. Fılıp Novak, 71. İsmail Yüksek, 99. Kemal Ademı

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

HES KABLO KAYSERİSPORHes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

16. Doğan Alemdar, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 25. Aaron Justın Lennon, 88. Gustavo Campanharo, 96. Danıel Avramovskı

Yedekler

1. İsmail Çipe, 5. Oğuzhan Çapar, 14. Emre Demir, 15. Uğur Demirok, 17. Nurettin Korkmaz, 20. Ramazan Civelek, 23. İlhan Parlak, 32. Karahan Yasir Subaşı, 89. Yaw Ackah, 99. Anton Maglıca

Teknik Sorumlu

Dan Vasıle Petrescu

Goller

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Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 21. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş20142447234424
2Fenerbahçe20133442234219
3Galatasaray20123541173924
4Gaziantep FK2098334243510
5Alanyaspor20104634203414
6Trabzonspor209652523332
7Hatayspor209562925324
8Fatih Karagümrük208663329304
9Yeni Malatyaspor207672726271
10Antalyaspor20686202626-6
11Göztepe206772924255
12Kasımpaşa20749233025-7
13Çaykur Rizespor20677273525-8
14Sivasspor20596212524-4
15Başakşehir FK20668263224-6
16Konyaspor206592727230
17Kayserispor205411142619-12
18Gençlerbirliği205411204019-20
19MKE Ankaragücü205312253418-9
20BB Erzurumspor204511193517-16
21Denizlispor203512193814-19

Süper Lig 21. hafta Fikstür sonuçları

23.01.2021Gençlerbirliği1-2Trabzonspor
23.01.2021Başakşehir FK1-1Çaykur Rizespor
24.01.2021Denizlispor1-2Fatih Karagümrük
24.01.2021Gaziantep FK1-1Hatayspor
24.01.2021Yeni Malatyaspor0-1Galatasaray
24.01.2021Konyaspor0-0Antalyaspor
24.01.2021Beşiktaş2-1Göztepe
25.01.2021Alanyaspor4-3MKE Ankaragücü
25.01.2021Kasımpaşa2-0Sivasspor
25.01.2021Fenerbahçe3-0Kayserispor
Onur Çelik
Spor Editörü
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