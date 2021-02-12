Fenerbahçe için flaş iddia: Şenol Güneş ile görüşüldü!

Süper Lig'de Galatasaray'a, Türkiye Kupası'nda ise Başakşehir'e elenerek tekrar eleştirilerin hedefi haline gelen Erol Bulut'un, Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyacağına inanılmıyor. Sosyal medyada tepkisini dile getiren taraftarlar, şampiyonluk şansı kaybedilmeden genç çalıştırıcı ile yolların ayrılmasını istiyor. Yönetim kanadında Erol Bulut'tan rahatsız olduklarını dile getiren yöneticilerin olduğu söyleniyor.

Sarı lacivertlilerde, tartışmaların odağındaki Erol Bulut'un yerine gelecek olan yeni teknik direktör için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun A Milli Takım'ı çalıştıran Şenol Güneş ile görüştüğü ileri sürüldü.

Güneş'in Avrupa Şampiyonası nedeniyle teklife net bir yanıt vermediği belirtilirken, başkan Ali Koç'un da tecrübeli hocaya sıcak baktığı ifade edildi.

EN SON BEŞİKTAŞ'I ÇALIŞTIRMIŞTI

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş, 15/16-18/19 sezonları arasında siyah-beyazlılar ile 198 maça çıktı ve 116 galibiyet aldı. 198 maçın 45'ini berabere bitiren Güneş, 37 maçta ise mağlup oldu. Deneyimli teknik adam Beşiktaş ile 2016 ve 2017 yıllarında şampiyonluğa ulaşırken, Avrupa'da çok konuşulan başarılara imza attı.

2018 yılında Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi gruplarından namağlup çıkan tek Türk takımı olma başarısına ulaştıran Güneş, 2017'de ise UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynadı.

Şenol Güneş, 2019 yılından itibaren ise A Milli Takım Teknik Direktörlüğü yapmaktadır.