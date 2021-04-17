Deniz Türüç, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı!F.A. Cup'ta yarı final heyecanı: Chelsa- Manchester City'yi Ziyech'in golüyle geçtiAnkara Anadolu istasyonun ismi 'Anıtkabir' olarak yenilendi!Muğla'da iki farklı ormanlık alanda şüpheli yangın!Usulsüz hizmete açılan işletmeye baskın: 53 kişi yakalandıKoronavirüse yakalanan çiftten acı haber: 2 gün arayla vefat ettiler!Erkan Petekkaya'nın eşi kimdir? Didem Petekkaya kimdir, kaç yaşında, Nereli? Ne iş yapıyor?Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Hangi takımlarda oynadı, forma giydi?Sinan Akçıl eşi kimdir? Burcu Kıratlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Ne zaman evlendiler?Deniz Seki'nin eski eşi kimdir? Turhan Başaranoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Turhan Başaranoğlu- Deniz Seki evliliği neden bitti?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Hangi takımlarda oynadı, forma giydi?

Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Hangi takımlarda oynadı, forma giydi?

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından kaleye geçmesi beklenen Harun Tekin'in biyografisi sarı lacivertli taraftar tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Hangi takımlarda oynadı, forma giydi?

Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Hangi takımlarda oynadı, forma giydi?

Fenerbahçe'nin kalecisi Harun Tekin'in biyografisi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bizlerde bu kapsamda merak edilen sorulara haberimizde yanıt verdik.

FENERBAHÇE KALECİSİ HARUN TEKİN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? ASLEN NERELİ?

Harun Tekin, 17 Haziran 1989 tarihinde İzmir'in Menemen ilçesinde dünyaya geldi. Kaleci mevkinde forma giyen Türk futbolcu Harun Tekin 31 yaşındadır.

1,87 cm boyunda olan Harun Tekin sağ ayağını kullanmaktadır. 

Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Hangi takımlarda oynadı, forma giydi?

HARUN TEKİN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI, FORMA GİYDİ?

Harun Tekin, futbol kariyerine Memenspor'un alt yaş gruplarında başladı. Daha sonra 2007 yılında Güngören Belediyespor'a gitmiş, 2010 yılına kadar bu takımda forma giymiştir. 1 Temmuz 2010 tarihinde 125 bin euro bedelle Bursaspor'a transfer olmuştur. Bursaspor'da 7 sezon forma giydikten sonra 30 Ağustos 2018'de 2 milyon 500 bin euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olmuştur ve 3+1 yıllık kontrat imzalamıştır. 

Harun Tekin, kariyerinde 253 maça çıkmıştır. A Milli Takım'da ise 2 maça çıkmıştır.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT