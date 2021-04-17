Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Hangi takımlarda oynadı, forma giydi?

Fenerbahçe'nin kalecisi Harun Tekin'in biyografisi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bizlerde bu kapsamda merak edilen sorulara haberimizde yanıt verdik.

FENERBAHÇE KALECİSİ HARUN TEKİN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? ASLEN NERELİ?

Harun Tekin, 17 Haziran 1989 tarihinde İzmir'in Menemen ilçesinde dünyaya geldi. Kaleci mevkinde forma giyen Türk futbolcu Harun Tekin 31 yaşındadır.

1,87 cm boyunda olan Harun Tekin sağ ayağını kullanmaktadır.

HARUN TEKİN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI, FORMA GİYDİ?

Harun Tekin, futbol kariyerine Memenspor'un alt yaş gruplarında başladı. Daha sonra 2007 yılında Güngören Belediyespor'a gitmiş, 2010 yılına kadar bu takımda forma giymiştir. 1 Temmuz 2010 tarihinde 125 bin euro bedelle Bursaspor'a transfer olmuştur. Bursaspor'da 7 sezon forma giydikten sonra 30 Ağustos 2018'de 2 milyon 500 bin euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olmuştur ve 3+1 yıllık kontrat imzalamıştır.

Harun Tekin, kariyerinde 253 maça çıkmıştır. A Milli Takım'da ise 2 maça çıkmıştır.