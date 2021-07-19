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  4. Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı özeti izle 4-1 | Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı farklı geçti

Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı özeti izle 4-1 | Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı farklı geçti

Topuk Yaylası hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a dönen Fenerbahçe, hazırlık maçında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 4-1 yendi.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, yurtdışında düzenleyeceği ikinci etap kamp çalışmalarından önce Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık maçında kendini test etti.

Samandıra Can Bartu Tesislerinde saat 19.00'da başlayan mücadelede Fenerbahçe'yi galibiyeti getiren golleri 13.dakikada İrfan Can Kahveci (P), 26.dakikada Samatta, 49.dakikada penaltıdan Serdar Dursun ve 62.dakikada Mert Hakan Yandaş kaydetti.

Konuk ekip Kasımpaşa'nın golünü ise 41.dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Yusuf Erdoğan attı.

Fenerbahçe ilk 11'i: Berke Özer, Caulker, Lemos, Atilla Szalai, Nazım Sangare, Ozan Tufan, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can, Samatta, Sinan.

Kasımpaşa'nın ilk 11'i: Harun Tekin, Feyzi, Tarkani Brecka, Ben Quannes, Hajradinovic, Mickael Tırpan, Yusuf Erdoğan, Travnik, Ahmet, Arda.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maç özeti 4-1  

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇLARI

Sarı lacivertli ekip Kasımpaşa maçının ardından Slovenya'ya gidecek. Fenerbahçe burada 3 hazırlık maçı oynayacak. O hazırlık maçları ve tarihleri ise şu şekilde:

24.07 / 18:00    Udinese
27.07 / 18:00    Tabir Sezana
30.07 / 17:00     Al-Hilal

Sarı lacivertliler kampı tamamladıktan sonra ise Türkiye'ye dönecek.

 

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