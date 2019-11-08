Fenerbahçe Kasımpaşa maçının ilk 11'leri belli oldu
Süper Lig'de liderlik koltuğunu devralmak isteyen Sarı-Lacivertliler, Kasımpaşa'yı kendi sahasında ağırlayacak. Maçın 11'leri belli oldu.
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçıyla Süper Lig'de sıralama yeniden belirlenecek. Fenerbahçe, şu ana kadar ligde 17 puan topladı ve lider Alanyaspor'un 2 puan gerisinde bulunuyor. Sarı Lacivertliler, bu maç ile yeniden koltuğu devralmayı hedefliyor.
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇININ İLK 11'LERİ
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Tolga, Moses, Rodrigues, Muriqi.
Kasımpaşa'nın ilk 11'i: Fatih, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Veigneau, Aytaç, Sadiku, Yusuf, Hajradinovic, Mustafa, Koita
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Maç, Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maç, beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak .
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