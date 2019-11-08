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  3. Fenerbahçe Kasımpaşa maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe Kasımpaşa maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'de liderlik koltuğunu devralmak isteyen Sarı-Lacivertliler, Kasımpaşa'yı kendi sahasında ağırlayacak. Maçın 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe Kasımpaşa maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçıyla Süper Lig'de sıralama yeniden belirlenecek. Fenerbahçe, şu ana kadar ligde 17 puan topladı ve lider Alanyaspor'un 2 puan gerisinde bulunuyor. Sarı Lacivertliler, bu maç ile yeniden koltuğu devralmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇININ İLK 11'LERİ

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Tolga, Moses, Rodrigues, Muriqi.

Kasımpaşa'nın ilk 11'i: Fatih, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Veigneau, Aytaç, Sadiku, Yusuf, Hajradinovic, Mustafa, Koita

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Maç, Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maç, beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak .

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