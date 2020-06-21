Bugün 18.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakem: Fırat Aydınus

Saat: 18:30

Yayın: beIN SPORTS HD 1

Fenerbahçe: Altay, Dirar,Fallette, Luiz Gustavo,Hasan Ali Kaldırım,Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Ferdi, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi

Kasımpaşa: Ramazan,Hadergjonaj, Meriah,Sarlija, Hadaddi,Tirpan,Aytaç,Ricardo Quaresma,Hajradinovic,Thiam, Koita

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Kayserispor'u mağlup eden gözünü üst sıralara diken Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında kazanarak seriye geçmek istiyor. Sarı-lacivertliler, rakibine son 14 Süper Lig mücadelesinde mağlup olmadı.

FENERBAHÇE,PAŞAYA KARŞI 14 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig’de Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, rakibine 14 maçtır kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler oynadığı son 14 Süper Lig maçını 12 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, Eylül 2012 yılından beri kaybetmedi. Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'ya konuk olduğu 15 maçın 14'ünü kazanan Fenerbahçe, gol atamadığı tek karşılaşmayı kaybederken, bu 15 maçta rakip filelere toplamda 43 gol attı.

DENİZ TÜRÜÇ VE QUARESMA

32 pas ile Fenerbahçeli Deniz Türüç ve 34 pas ile Kasımpaşalı Ricardo Quaresma, 2019/20 Süper Lig sezonunda en fazla şut pası veren iki isim olurken, bu ikilin verdiği paslar gole çevrilmediği için 2 futbolcunun da herhangi bir asisti bulunmuyor.

VEDAT ATINCA FENER KAZANIYOR

Bu sezon Süper Lig'de attığı 18 golle Fenerbahçe'nin en golcü ismi olan Vedat Muriqi'nin gol attığı maçlarda Fenerbahçe kaybetmezken, sarı-lacivertli ekip bu mücadelelerde 34 puan topladı. Fenerbahçe, Kosovalı oyuncunun gol attığı 12 Süper Lig maçının 11'inden galibiyetle ayrılırken, 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

İKİ TAKIMDAKİ SAKAT VE CEZALILAR

Fenerbahçe’de Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Emre Belözoğlu, Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Serdar Aziz mücadeleye yedek kulübesinde başlıyor.

Fenerbahçe'de 3 futbolcu ise sarı kart ceza sınırında. Sarı-lacivertli ekipte Vedat Muriqi, Tolga Ciğerci ve Garry Rodrigues, Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda haftaya oynanacak Yeni Malatyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

EN FARKLI SKORLU MAÇLAR

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti.

2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 33 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013'te kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.

Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.