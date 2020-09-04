Ali Koç yönetiminde birçok ilke imza atan Fenerbahçe, daha önce Youtube hesabı üzerinden "Katıl" butonunu aktif ederek, taraftarların kulübe ek gelir kazandırmasını sağlamıştı. Türk futbolunda bir ilke daha imza atan sarı-lacivertliler, kongre üyesi olmak isteyen taraftarlar için online başvuru sistemini geliştirdi. Peki, Fenerbahçe Kongre Üyesi nasıl olunur? Şartlar nelerdir? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE KONGRE ÜYESİ NASIL OLUNUR? ŞARTLAR NELERDİR?

Fenerbahçe Spor Kulübünün resmi internet sitesinden yapılan duyuru ile taraftarların kongre üyesi olmak için online başvuru sistemini geliştirdiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kongre Üyesi olmak artık çok kolay; sadece bi'tık uzağınızda!

Başvurunuzu Online yapıp, Fenerbahçe'nin geleceğinin bir parçası olun.



Detaylar ? https://t.co/xgd4vjKajw pic.twitter.com/Y9tKgzh0Sm — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 4, 2020

Resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türkiye’de yine bir ilke imza atıyoruz ve her Fenerbahçeli’nin hayali olan Kongre Üyeliği’ni online platforma taşıyoruz.

Yenilikçi uygulamamız olan Online Üyelik; her Fenerbahçelinin taşımaktan gurur duyacağı bir kimlik ve Fenerbahçe aidiyetinin büyük bir parçası olan Kongre Üyeliği’ne, tüm taraftarlarımızın kolayca başvurmasına imkan tanıyor.

Kulübümüze Kongre Üyesi olmak isteyen taraftarlarımız, online üyelik başvurusunu yaparak; gurur dolu Fenerbahçe Kongre Üyeliği kimliği ile Genel Kurullarımıza katılarak seçme ve seçilme hakkı, futbol ve basketbol takımımızın maçlarında öncelikli bilet ve kombine hakkı, Fenerium alışverişlerinde, Fenerbahçe Spor Okulları ve Fenerbahçe Koleji kayıtlarında indirim hakkı, kulübümüzün tesislerinden, spor alanlarından faydalanma imkanı ve daha bir çok ayrıcalığa sahip oluyor.

Tüm bu ayrıcalıklara sahip olmak ve daha da önemlisi Fenerbahçe’nin geleceğinin bir parçası olmak için “Fenerbahçeli Bi Tıkla” Başvuru için tıklayınız.

KONGRE ÜYELİĞİNİN AVANTAJLARI NELERDİR ?