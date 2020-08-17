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Fenerbahçe, Lazio'nun stoperi Bastos'u bitiriyor!

Yeni sezon için savunma oyuncusu arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile ilgilenen Lazio'nun stoperi Bastos için düğmeye bastı.

Fenerbahçe, Lazio'nun stoperi Bastos'u bitiriyor!

Geçtiğimiz sezon savunmasında büyük sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde bu sıkıntıları aşmak istiyor. Transferde stoper adayı olarak birçok isim ortaya atılırken, gündeme gelen son isim ise Bastos. Vedat Muriqi içinde görüşmeler halinde bulunan iki kulüp, Bastos transferini de görüşmeye başladı. 

Fenerbahçe, Lazio'nun stoperi Bastos'u bitiriyor!

VEDAT MURİQİ'DEN BAĞIMSIZ

La Lazio Siamo Noi'ye göre Lazio, tecrübeli savunma oyuncusu için 5 milyon Euro talep ediyor. Fenerbahçe ise transferde maliyetleri en aza indirgemek istediği için Bastos'a 3 milyon Euro'luk bir teklif hazırladı. Muriqi içinde görüşmelerin sürdüğü Lazio ile Bastos transferinin bağımsız olarak ilerlediği kaydedildi. 

Tarafların bonservis bedelinde pürüzleri gidererek transferi bitirmesi bekleniyor.

Lazio'da teknik direktör Simone Inzaghi, yeni sezonda Bastos'u kadrosunda düşünmüyor. Bu sezon ligde sadece 6 maça ilk 11'de başlayabilen Bastos'un sözleşmesi 2021 yazında sona erecek. 

Fenerbahçe, Lazio'nun stoperi Bastos'u bitiriyor!

29 yaşındaki savunmacı, 2016'da Rus ekibi Rostov'dan 5 milyon Euro karşılığında Lazio'ya transfer olmuştu. Şu anda ailesiyle tatilde olan Bastos'un kariyerinin geleceği adına Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı aktarılıyor. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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