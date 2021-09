Fenerbahçe, Mauricio Lemos'un Beerschot'a kiralandığını açıkladı!

Fenerbahçe'de yeterli performansı gösteremediği için yedek kulübesine çekilen ve takımdan ayrılmsı gündemde olan Mauricio Lemos'un geleceği taraftarlar tarafından merak ediliyordu. Fenerbahçe kulübü resmi sitesinden yaptığı paylaşım ile tecrübeli futbolcunun Belçika Ligi ekiplerinden Beerschot'a transfer olduğunu açıkladı. Lemos, kiralık olarak Belçika Ligi'nde oynayacak.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada: "Oyuncumuz Mauricio Lemos, Belçika’nın K. Beerschot V.A. takımına 1 sezonluğuna kiralanmıştır. Kendisine başarılar dileriz." denildi.

Öte yandan Beerschot takımının transferi duyurduğu paylaşımında:

"Beerschot, sezon sonuna kadar Türkiye birinci lig takımı Fenerbahçe'den defans oyuncusu Mauricio Lemos'u kiraladı. 25 yaşındaki Uruguaylı stoper, Türkiye Süper Lig'de, La Liga'da ve Serie A'da forma giydi. Şimdi ise Jupiler Pro Ligi'ne geliyor.

Lemos, kariyerine Defensor ile başladı. On dokuz yaşında Rus Rubin Kazan'a transfer oldu. Kazan tarafından İspanyol UD Las Palmas'a kiralandı. Orada İspanya birinci bölümünde 49 maç oynadı. Ocak 2018'de İtalyan Sassuolo'ya transfer oldu. Geçen sezonun başında Türkiye'ye gitti ve burada Fenerbahçe ile Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından üçüncü oldu.

Kısacası 25 yaşındaki defans oyuncusu takıma önemli bir kazandıracak. Teknik yönetici Sander Van Praet, "Savunmanın kalbine deneyim, güç ve kalite getirecek." Dedi. Mauricio şimdiden iki üst ligde oynadı. O kısa süre içerisinde hazır olacak” ifadelerini kullandı.

Beerschot trekt centrale verdediger Mauricio Lemos aan van @Fenerbahce op huurbasis.



Mauricio Lemos joins Beerschot on loan until the end of the season.



Meer info op onze site. ?#WelcomeMauricio #TogetherWeBuildHistory