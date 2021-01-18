Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile karşılaştı.

Maçın ilk yarısı 28. dakikada Mame Thiam'ı ve 34. dakikada Mbwana Samatta'nın attığı goller sonucunda Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda 2 gol oldu. Enner Valencia, 67. dakikada attığı golle maçın skorunu 3-0 yaptı. Ankaragücü'nün tek golünü 90+4'te Emre Güral attı.

Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçı 3 - 1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 38 puanla lider Beşiktaş’la aynı puana ulaşıp ikinci sırada yer alırken, Ankaragücü ise 15 puanda kalarak 20. sıraya geriledi. Fenerbahçe, Perşembe günü Sivasspor ile deplasmanda; Ankaragücü ise aynı gün sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇINDAN DAKİKALAR

5. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından plase vuruşunda, top kaleci Friedrich'de kaldı.

8. dakikada hücumun sol kanadından Valencia'nın kullandığı köşe vuruşuna ön direkte iyi yükselen Samatta'nın kafa vuruşunda, top kale çizgisinde bekleyen Atila Turan'a çarptı. Atağın devamında Gustavo'nun şutunda yine kaleci Friedrich topu kontrol etti.

25. dakikada sağdan Atila Turan'ın direkt kaleye doğru kullandığı köşe vuruşunda, top kaleci Altay'ın müdahalesinin ardından direkten döndü. Pozisyonun devamında Ozan Tufan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

28. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Valencia'nın sağdan yerden ortasında penaltı noktası civarında Thiam'ın vuruşunda, kaleci Friedrich topu elinden sektirdi. Devamında meşin yuvarlağı önünde bulan Thiam, topu ağlara gönderdi: 1-0.

34. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Savunma arkasına atılan uzun topta Thiam, topu kontrol ettikten sonra ceza sahasında bulunan Samatta'ya aktardı. Samatta'nın, iki oyuncudan sıyrıldıktan sonra kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0.

37. dakikada Cekici'nin uzak mesafeden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

45+3. dakikada Nazım Sangare'nin pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Pelkas'ın sert vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak direk dibinden kornere gitti.

54. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Samatta, meşin yuvarlağı solda müsait durumda bulunan Valencia'ya bıraktı. Valencia'nın kontrol ettikten sonra uygun durumda yerden vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

66. dakikada Nazım Sangare'nin ortasında altıpas önünde iyi pozisyon alan Pelkas'ın vole vuruşunda, top üstten auta çıktı.

67. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Rakibinin hatalı pasıyla rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Valencia'nın uzaktan şutunda, top filelerle buluştu: 3-0.

90+4. dakikada MKE Ankaragücü golü buldu. Ceza sahası dışında topla buluşan Emre Güral'ın sağ ayağıyla vuruşunda, top ağlara gitti: 3-1.

Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligde son oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına göre ilk 11'de 3'ü zorunlu 4 değişik yaptı.

Bulut, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kart cezalıları Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş ile sakatlığı bulunan Sinan Gümüş'ü kadroya dahil edemedi. Bulut, bu isimlerin yanı sıra sakatlığını yeni atlatan Sadık Çiftpınar'a 11'de görev vermedi.

Bu oyuncuların yerine MKE Ankaragücü maçında Serdar Aziz, Filip Novak, Enner Valencia ve Mbwana Samatta ilk 11'de oynadı.

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü karşısında kalede Altay Bayındır görevlendirilirken, savunma hattı Nazım Sangare, Serdar Aziz, Tisserand ve Filip Novak'tan oluştu. Orta ikilide Luiz Gustavo-Ozan Tufan, kanatlarda Valencia ve Thiam yer aldı. Forvet arkasında Pelkas şans bulurken, forvette Samatta oynadı.

Sarı-lacivertlilerde yedeklerde ise Harun Tekin, Mauricio Lemos, Papiss Cisse, Sadık Çiftpınar, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Uğur Kaan Yıldız, Eyüp Akcan, Serhat Ahmetoğlu ve İsmail Yüksek şans bekledi.

FERDİ KADIOĞLU, MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, MKE Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarıldı.

Eksikler sebebiyle kadroda olması beklenen Ferdi, omzunda yaşadığı ağrı sebebiyle MKE Ankaragücü maçı kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'de sakatlığını yeni atlatan Sadık Çiftpınar, MKE Ankaragücü karşısında yedek soyundu.

Ligde oynanan son 3 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de görevlendirilen ve beğeni toplayan Sadık, belindeki ağrı sebebiyle Kasımpaşa ile oynanan kupa maçında kadroya dahil edilmemişti.

Maçtan önceki son idman öncesinde kendini iyi hissettiğini söyleyerek takıma dahil olan Sadık, MKE Ankaragücü karşısında kadroda yer aldı.

NOVAK, MKE ANKARAGÜCÜ KARŞISINDA İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle bir süredir kadroda bulunmayan Filip Novak, MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

Ligde son olarak sarı-lacivertlilerin 23 Aralık'ta Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın kadrosunda bulunan Novak, daha sonra oynanan 3 lig ve 1 kupa maçında kadroda yer almamıştı.

SOSA VE ADEMİ SAKATLIKLARI NEDENİYLE KADRODA YOK

Fenerbahçe'de hafif sakatlıkları bulunan Sosa ve Ademi, kadroda yer almadı.

Hafif sakatlıkları sebebiyle durumlarının maç saatinde belli olacağı açıklanan 2 oyuncu, teknik heyetin kararıyla MKE Ankaragücü maçı kadrosuna dahil edilmedi.

SARI-LACİVERTLİLERDE 10 EKSİK

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısına 10 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Sinan Gümüş, Diego Perotti, Tolga Ciğerci, Gökhan Gönül, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Kemal Ademi ile Ömer Faruk Beyaz'ın yanı sıra cezalı durumdaki Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin, bu mücadelede takımlarını yalnız bıraktı.