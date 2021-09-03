Fenerbahçe, Porto'nun sol beki Zaudi Sanusi için girişimlere başladı!

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olduğu için 2 Eylül itibariyle yıldız isimleri kadrosuna katmış, elindeki fazlalık oyuncuları da yollamıştı. Henüz Türkiye ligi için transferin sona ermemesi nedeniyle takviyelere devam edecek Fenerbahçe yönetimi, uzun zamandır aradığı sol beki Portekiz'de buldu. Kanarya, Nijeryalı sol bek Sanusi'yi gündemine aldı.

BİRÇOK İSİMLE GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

Sol bek mevkiinde eksiği olan ve uzun zamandır o bölge için transfer arayışında bulunan sarı lacivertliler, görüştüğü birçok isim olmasına rağmen anlaşma sağlayamamıştı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Portekiz ligi ekiplerinden Zaidu Sanusi’yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

TRANSFERLERİN DEVAM EDECEĞİ DUYURULMUŞTU

Fenerbahçe tarafından bugün yapılan açıklama ile transfer çalışmaları hakkında bilgi verilmişti. Sarı lacivertliler "Kulübümüz, futbolda belirlenen birinci transfer ve tescil döneminin sonu olan 8 Eylül 2021 tarihine dek Teknik Direktörümüzün istekleri doğrultusunda en az bir ve yüksek olasılıkla birden fazla pozisyon için de transfer çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerine yer vermişti.

ZAUDİ SANUSİ'NİN KARİYERİ

Sol bek mevkiinde görev yapan 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, kariyerine Portekiz'de Gil Vicente takımında başladı. Sonrasında Mirandela ve Santra Clara takımlarında forma giydi. Genç oyuncu şu anda Porto'da görev alıyor.

2020 yılında Santa Clara'dan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Porto'ya transfer olan Zaidu Sanusi, Portekiz ekibinde 43 resmi maça çıkıp ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.