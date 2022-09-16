Fenerbahçe - Rennes maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen çileden çıktı! " Gelsinler yapsınlar o zaman"

Fenerbahçe ile Rennes arasında oynanan maçı TV8,5 kanalında yorumlayan Rıdvan Dilmen, Murat Kosova'nın " Görüntülü analize geçme konusunda baskı görüyorum" sözleri sonrası rejiye sinirlenerek, "Gelsinler yapsınlar o zaman" dedi.

Tayfun Altuntaş
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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, dün Fransız ekibi Rennes ile karşılaştı. Temsilcimiz 2-0 geriye düştüğü maçı İrfan Can ve Valencia'nın atığı gollerle 2-2 berabere tamamladı. Maçın ardından TV8,5'da Murat Kosova'nın sunumuyla ekrana gelen %100 Futbol programına yorumcu Rıdvan Dilmen damga vurdu.

Fenerbahçe - Rennes maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen çileden çıktı! Gelsinler yapsınlar o zaman

REJİNİN GÖRÜNTÜ ANALİZE GEÇİLMESİNİ İSTEDİ

Fenerbahçe'nin ilk 11'i ve değişiklikler hakkında yorum yapan Rıdvan Dilmen, Murat Kosova'nın rejiden gelen talimatı dinlemesini gördükten sonra, "Ne oldu Murat, bir şey mi oldu?" dedi. Bunun üzerine Kosova, " Görüntülü analize geçme konusunda baskı görüyorum. Yukarıdan " ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe - Rennes maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen çileden çıktı! Gelsinler yapsınlar o zaman

RIDVAN DİLMEN SİNİRLENDİ

Bu ifade sonrası Rıdvan Dilmen, "Gelsinler yapsınlar, anlatsınlar o zaman. Burada önemli bir şey anlatıyoruz " diye konuştu. Kosova'nın ısrarlarına rağmen Dilmen, yorum yapmayınca programa reklam arası verildi. Reklam arası sonrası ise program sona erdi.

Fenerbahçe - Rennes maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen çileden çıktı! Gelsinler yapsınlar o zaman

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