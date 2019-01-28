Fenerbahçe sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti

Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a elenen, Spor Toto Süper Lig'de arka arkaya aldığı kötü sonuçlarla tarihinde ilk defa düşme tahlikesi ile karşı karşıya olan Fenerbahçe ligin 19, haftasında sahasında Evkur yeni Malatyaspor'u konuk etti. Çok çekişmeli ve çok zorlu geçen maçı, 3-2 kazanarak uzun zaman sonra galibiyetle tanışarak taraftarına oh çektirdi.

Ersun Yanal'ın ekibi Mehmet Ekici'nin 2. dakikadaki golüyle erken önce geçerken 29. dakikada Arturo Mina'nın kafa golüyle skor eşitlendi. Ev sahibi takım 31. dakikada Mehmet Ekici'nin şık frikik golüyle skoru 2-1 yapsa da Yeni Malatyaspor 45+3'te Donald ile gol buldu. Soyunma odasına 2-2 eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda dengeli oyunu sürdüren Fenerbahçe, bir penaltı atışı kazansa da ilk yarının yıldızı Ekici, kaleci Farnolle'nin eldivenlerine takıldı. Fenerbahçe aradığı golü 86'da Mehmet Topal ile buldu ve uzun zamandır aranan 3 puan bu golle geldi.

Fenerbahçe 20 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 32 puanda kaldı. Fenerbahçe ligde bir sonraki hafta Göztepe'yi konuk edecek.

FENERBAHÇE: 3 - 2 :YENİ MALATYASPOR

STAT: Ülker

HAKEM: Ali Palabıyık

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Benzia, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Robin , Erkan, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilerhme, Adem, Ömer

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut