Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Sivasspor muhtemel ilk 11

Süper Lig'in bitmesine son iki maç kala heyecan giderek artıyor. Bu kapsamda ligin 41.haftasında sıralamada ikinci basamakta yer alan Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler şampiyonluk yarışındaki kritik randevuda rakibini geçerek şampiyonluk yarışındaki şansını son haftaya taşımayı hedefliyor. Peki Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Sivasspor muhtemel ilk 11...

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak olan 40.hafta müsabakası 11 Mayıs Salı günü oynanacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda saat 20.30'da başlayacak olan mücadele Bein Sports 2 kanalından şifreli olarak ekranlara gelecek.

Mücadelenin hakemi duyurulduğu anda haberimize eklenecektir.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe: Harun, Szalai, Tisserand, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia

Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Camara, Ahmet, Caner, Claudemir, Gradel, Erdoğan, Hakan, Fajr, Kayode