Fenerbahçe - Slovacko UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Çekya temsilcisi Slovacko ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Slovacko UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Fenerbahçe - Slovacko UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e elenen temsilcimiz Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Temsilcimiz bu kapsamda 3.Ön Eleme Turu'nda Çekya temsilcisi Slovacko ile eşleşti. Bu kapsamda maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Fenerbahçe - Slovacko UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Fenerbahçe - Slovacko UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - SLOVACKO UEFA AVRUPA LİGİ 3. ÖN ELEME TURU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Çekya ekibi Slovacko arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı 4 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak. Ülker Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.00'da başlayacak.

Mücadeleyi Portekizli hakem João Pinheiro yönetecek. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Alves Jesus ve Luciano António Gomes Maia yapacak.

Fenerbahçe - Slovacko maçı, EXXEN'den canlı ve şifreli olarak ekrana gelecek.

Bu maçın rövanşı 11 Ağustos 2022 Perşembe günü Miroslava Valenty Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe - Slovacko UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Slovacko UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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