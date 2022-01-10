Fenerbahçe taraftarından ATV'ye tepki! Kim Milyoner Olmak İster programındaki o soru olay yarattı!

ATV ekranlarında yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster adlı programın yeni bölümü yine çok konuşulanlar arasında yer aldı. Bu kez spor camiaları arasında olay yaratan programda sorulan bir soru Fenerbahçe taraftarından tepki gördü. Programın ardından kanalı Fenerbahçe düşmanı ilan eden taraftarlar konuyu sosyal medyada gündeme taşıdı.

O SORU KRİZ YARATTI

Programın yeni bölümünde bir yarışmacıya, "Galatasaray’ın Süper Kupa ve UEFA Kupası şampiyonluğu gibi başarılarıyla övünen arkadaşına sürekli “Biz de sizi 6-0 yendik” diyerek karşılık veren biri muhtemelen hangi takımı tutmaktadır?" şeklinde soru soruldu. Şıklar arasında ise Aydınspor, Fenerbahçe, MTK Budapeşte ve Pendikspor takımları yer aldı.

BİNLERCE TWEET ATILDI

Yarışmacı soruya Fenerbahçe cevabını verdi ve doğru şıkkı buldu. Programı izleyen Fenerbahçe taraftarları ise durumu hemen Twitter'a taşıdı ve tepkilerini dile getirdi. Bunun sarı-lacivertli camiayı küçük düşürme politikası olduğunu dile getiren taraftarlar, #FenerbahçeDüşmanıATV etiketiyle binlerce paylaşım yaptı.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Yapılan paylaşımların ardından etiket kısa sürede Türkiye gündemine girmeyi başarırken, etikete yaklaşık 12 bin tweet atıldı. Konuyla ilgili programdan ve ATV'den henüz bir açıklama yapılmazken, taraftarlar ise kulüpten özür dilenmesi yönündeki çağrılarını iki tarafa da iletti. Öte yandan bazı taraftarlar ise kulüp yetkililerine seslenerek, konuyu yargıya taşımaları gerektiğini belirtti.

İLK ŞİKAYET GELDİ

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, ise programın ardından yaptığı açıklamada şikeyette bulunacağını açıkladı. Açıklamada, “ATV isimli televizyon kanalında yayınlanan bir yarışma programında kulübümüzün isminin “alaycı ve aşağılayıcı” bir tavırda kullanıldığı tespit edilmiş olup; ilgili kanal ve program hakkında 6112 Sayılı Kanun’un 8.maddesi uyarınca RTÜK nezdinde ivedilikle şikayette bulunulacaktır” ifadeleri kullanıldı.