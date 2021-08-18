Fenerbahçe Teknik Direktör Vitor Pereira, Atilla Szalai ile Helsinki maçı hakkında basın toplantısı düzenledi!

UEFA Avrupa Ligi play-off maçı için HJK Helsinki kulübüyle karşılaşacak Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile Atilla Szalai basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Vitor Pereira, yarın oynanacak maçtan transfer çalışmalarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

İşte basın toplantısından satır başları...

Vitor Pereira:

"HJK HELSINKI İYİ BİR TAKIM"

"HJK Helsinki, fiziksel olarak iyi bir takım ve önemli oyuncuları var. Ligleri başladığı için avantaja sahipler. Taraftarlarımızın önünde ikinci maç öncesi iyi bir sonuç almamız gerekiyor."

"İKİ OYUNCUMUZUN SAKATLIĞI İŞİMİZİ ZORLAŞTIRACAK"

"Forvete bir çözüm bulmak için elimizden geleni yapacağız. Agresif, baskılı, topu çeviren, geçişlerde dinamik bir takım göstermek istiyoruz. İki oyuncumuzun sakatlığı da işimizi zorlaştıracak ama eminim ki oynayanlar da elinden geleni yapacak."

"GOL ATAN BİR FORVET İSTİYORUM"

"Transfer dönemi her kulüp için zordur, zor bir süreçtir. Yarışmacı bir takım kurmak için kulübümüz çok çalışıyor. Gol atan bir forvet istiyorum. Gelen fırsatları değerlendiren, toplu - topsuz oyunu oynayabilen, kuvvetli, dengeli, zeki, bağlantı sağlayabilecek, futbolu bilen takıma teknik katabilecek bir forvet istiyorum. Çünkü ben güzel futbol oynatmayı seviyorum."

"ÖNEMLİ OLAN TAKTİK DEĞİL"

"Bence modern futbolda taktik değil önemli olan saha içinde oyuncuların gösterdiği davranışlardır. Sistemler esnektir. Maç içinde farklı formasyonlara geçebilirsin. Önemli olan sahada gösterdiğimiz davranışlardır."

"İYİ BİR TAKIM OLACAĞIZ"

"Futbolda hatalar yaparsınız, her zaman bir önceki maçta yaptığınız hataları düzeltmek için çalışırsınız. Savunmada sıkıntılar yaşadık ve bu hatalarımızı düzeltmek için çalışıyoruz. Elimde sihirli bir değnek yok, zaman belirtmem mümkün değil. Gün gün gelişimimizi artırıp iyi bir takım olacağız."

"SAMATTA ÇOK İYİ BİR FUTBOLCU"

"Samatta'nın kendisi çok iyi bir futbolcu, özgüven insanın içinden gelir. Ben gazetede, televizyonda gördüklerimden dolayı etkilenmem. Oyuncularıma özgüven aşılamak için tabi ki çalışıyorum. Samatta antrenmanlarda iyi çalışıyor. İnanıyorum ki özgüveni yerine gelecek ve Belçika'daki gibi gollerini atmaya başlayacak."

Atilla Szalai:

"İYİ BİR YOLDA OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

"Sistemimiz değişti ama çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve adapte olduk. Teknik ekibimiz ve hocamız çok iyi iş çıkarıyorlar. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum, hocamızın isteklerini yerine getirirsek başarılı olacağımızı düşünüyorum."

"ATMOSFERİ GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

"Uzun bir süredir taraftarlarımızdan uzaktık. Sonunda tribüne dönüyorlar, çok heyecanlıyız. Stadımızın atmosferini görmek için sabırsızlanıyorum."