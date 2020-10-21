Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu!

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır, 5. kez Fenerbahçe - Trabzonspor maçlarında düdük çalacak. Çakır'ın yönettiği Fenerbahçe - Trabzonspor maçlarında bordo-mavili ekip 2 kez, sarı-lacivertli ekip 1 kez kazandı. Oynanan bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un üstleneceği, dördüncü hakeminin ise Tugay Kaan Numanoğlu'nun olacağı aktarıldı.

Haftanın diğer karşılaşmalarının hakemleri ise şöyle:

23 Ekim Cuma:

20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Burak Şeker

24 Mart Cumartesi:

13.30 Ankaragücü - Atakaş Hatayspor: (Ertelendi)

16.00 Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor: Özgür Yankaya

19.00 BB Erzurumspor - Galatasaray: Arda Kardeşler

19.00 Medipol Başakşehir - Fraport-Tav Antalyaspor: Ali Palabıyık

25 Ekim Pazar:

13.30 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: Halis Özkahya

16:00 Aytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Mete Kalkavan

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Cüneyt Çakır

26 Ekim Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Yukatel Denizlispor - Beşiktaş: Alper Ulusoy