Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu!
Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu. Haftanın en önemli maçı, tecrübeli hakem Cüneyt Çakır'a verildi.
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır, 5. kez Fenerbahçe - Trabzonspor maçlarında düdük çalacak. Çakır'ın yönettiği Fenerbahçe - Trabzonspor maçlarında bordo-mavili ekip 2 kez, sarı-lacivertli ekip 1 kez kazandı. Oynanan bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un üstleneceği, dördüncü hakeminin ise Tugay Kaan Numanoğlu'nun olacağı aktarıldı.
Haftanın diğer karşılaşmalarının hakemleri ise şöyle:
23 Ekim Cuma:
20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Burak Şeker
24 Mart Cumartesi:
13.30 Ankaragücü - Atakaş Hatayspor: (Ertelendi)
16.00 Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor: Özgür Yankaya
19.00 BB Erzurumspor - Galatasaray: Arda Kardeşler
19.00 Medipol Başakşehir - Fraport-Tav Antalyaspor: Ali Palabıyık
25 Ekim Pazar:
13.30 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: Halis Özkahya
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Cüneyt Çakır
26 Ekim Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Yukatel Denizlispor - Beşiktaş: Alper Ulusoy