Fenerbahçe u19 - Trabzonspor u19 Gelişim Ligi yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? U19 gelişim liginde çeyrek final maçları tamamlandı. Çeyrek final mücadelesinde Başakşehir'i 6-0'lık hezimete uğratan Fenerbahçe u19 ile Göztepe'yi 3-1'lik skorla elemeyi başaran Trabzonspor u19 eşleşti. Yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelecek bu iki takım için Fenerbahçe u19 - Trabzonspor u19 Gelişim Ligi yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları merak ediyor. İşte o cevaplar...

A+ A-

U19 Gelişim Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Genç yeteneklerin kıyasıya mücadele ettiği ligde şampiyonluk kupasına ulaşabilmek için 4 takım yarı final mücadelesine çıkacak. Başakşehir'i eleyerek yarı final biletini kapan Fenerbahçe u19 takımı, Göztepe'yi eleyen Trabzonspor u19 ile eşleşti. Peki Fenerbahçe u19 - Trabzonspor u19 Gelişim Ligi yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FENERBAHÇEU19 - TRABZONSPOR U19 GELİŞİM LİGİ YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Fenerbahçe u19 ile Trabzonspor u19 yarı finalde karşı karşıya gelecek. inal biletini sadece birinin alabileceği maç 9 Temmuz Cuma günü oynanacak. Saat 20:00'da oynanacak mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.