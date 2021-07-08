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Fenerbahçe u19 - Trabzonspor u19 Gelişim Ligi yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

U19 gelişim liginde çeyrek final maçları tamamlandı. Çeyrek final mücadelesinde Başakşehir'i 6-0'lık hezimete uğratan Fenerbahçe u19 ile Göztepe'yi 3-1'lik skorla elemeyi başaran Trabzonspor u19 eşleşti. Yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelecek bu iki takım için Fenerbahçe u19 - Trabzonspor u19 Gelişim Ligi yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları merak ediyor. İşte o cevaplar...

Fenerbahçe u19 - Trabzonspor u19 Gelişim Ligi yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

U19 Gelişim Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Genç yeteneklerin kıyasıya mücadele ettiği ligde şampiyonluk kupasına ulaşabilmek için 4 takım yarı final mücadelesine çıkacak. Başakşehir'i eleyerek yarı final biletini kapan Fenerbahçe u19 takımı, Göztepe'yi eleyen Trabzonspor u19 ile eşleşti. Peki Fenerbahçe u19 - Trabzonspor u19 Gelişim Ligi yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe u19 - Trabzonspor u19 Gelişim Ligi yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇEU19 - TRABZONSPOR U19 GELİŞİM LİGİ YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe u19 ile Trabzonspor u19 yarı finalde karşı karşıya gelecek. inal biletini sadece birinin alabileceği maç 9 Temmuz Cuma günü oynanacak. Saat 20:00'da oynanacak mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe u19 - Trabzonspor u19 Gelişim Ligi yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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