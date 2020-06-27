Fenerbahçe uzatmalarda şansı yakaladı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında kendi evinde oynadığı BtcTurk Yeni Malatyaspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 'lik skorla yendi.

Sarı-lacivertliler, 65. dakikada Gökhan Töre'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibi karşısında 70. dakikada Vedat Muric'in golüyle öne geçti.

Müsabakanın 81. dakikasında Ndayishimiye'nin golüne engel olamayan Fenerbahçe, 89. dakikada Donald'ın golüyle 2-1 yenik duruma düştü.

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın 90 ve 90+6. dakikalardaki golleriyle maçı 3-2 kazanıp, sahadan 3 puanla ayrıldı.

MAÇTAN AYRINTILAR

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında galibiyeti getiren isim oldu. Ozan, mücadelenin 90 ve 90+6. dakikalardaki golleriyle takımını galibiyete taşıdı. Tecrübeli oyuncu, bu sezon ligdeki gol sayısını da 5'e yükseltti.

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muric, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında skora katkı sağladı. Sarı-lacivertli oyuncu, 70. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın asistini güzel bir kafa vuruşuyla değerlendirdi ve takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.

Ligdeki gol sayısını 15'e yükselten Muric, son olarak 27. haftadaki Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında ağları sarsmıştı.

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Emre Belözoğlu, galibiyetlerde önemli rol oynuyor.Sezon sonunda futbolu bırakması beklenen 39 yaşındaki Emre, sonradan oyuna girdiği maçlarda takımına önemli katkı veriyor.

Pandemi sürecinin ardından ligde oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında oyuna girdikten sonra takımının performansını yükselten ve 2-1'lik galibiyetin yolunu açan Emre, aynı şekilde BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında da oyuna tesir etmeyi başardı.

Jailson'un yerine 62. dakikada oyuna giren Emre, takımının hücum organizasyonlarında başrolü üstlenerek galibiyete katkı sağladı.

Fenerbahçeli oyuncu Tolgay Arslan, 4 maç sonra forma şansı buldu. Maçın 76. dakikasında Mehmet Ekici'nin yerine oyuna dahil olan Tolgay, en son 25. haftada Kadıköy'de Yukatel Denizlispor'a karşı forma giymişti.

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues cezalı duruma düştü. Mücadele öncesinde 3 sarı kartı bulunan Rodrigues, 77. dakikada sarı kart gördü. Rodrigues, gelecek hafta oynanacak Göztepe karşılaşmasında görev yapamayacak.

Fenerbahçe, ligde uzun süredir kalesini gole kapatmakta zorluk yaşıyor. BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında kalesinde 2 gol gören sarı-lacivertliler, ligde üst üste 10. maçında da rakiplerinin gol sevinci yaşamasını önleyemedi.

Sarı-lacivertliler, son olarak ligin 19. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmiş ve gol yemeden bir müsabakayı tamamlamıştı.