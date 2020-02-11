Fenerbahçe Kırklarelispor maç sonucu | Fenerbahçe Kırklarelispor maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'u ağırladı. Turun ilk ayağında rakibini deplasmanda 3-0 yenerek yarı final için büyük avantaj sağlayan Fenerbahçe, bu rövanş maçında sahasında Mevlüt Erdinç'in golü ile GMG Kırklarelispor'u 1-0 yendi.

FENERBAHÇE KIRKLARELİSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

4' Mehmet Ekici uzaklardan şansını deniyor, top farklı şekilde üstten auta gidiyor.

5' Miha Zajc ceza sahası yayın üzerinden yerden vuruyor, top direğin yanından auta gidiyor.

10' Mehmet Ekici ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunu çekiyor, top az farkla yandan auta gidiyor.

12' Mehmet Ekici'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ferdi Kadıoğlu şutunu çekiyor ancak top yan ağlarda kalıyor.

13' Hacı Ömer Doğru, Murat Sağlam'a yaptığı müdahele sonrasında karşılaşmadaki ilk sarı kartı gören isim oluyor.

15' Bu dakikalarda Fenerbahçe tüm hatlarıyla rakip yarı alanda GMG Kırklarelispor savunmasında boşluk bulmaya çalışıyor.

20' İlk 20 dakika oldukça düşük bir tempoda geçiliyor.

24' Tolgay Arslan'la gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası içinde top önünde kalan isim Miha Zajc oluyor ancak kaleci İbrahim Demir gole izin vermiyor.

25' Ferdi Kadıoğlu ceza sahası dışından şutunu çekiyor, savunmaya çarpan top kornere gidiyor.

29' Ferdi Kadıoğlu sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yapıyor, topa kimse dokunamıyor.

30' Tolgay Arslan'ın ara pasıyla ceza sahası içine hareketlenen Mevlüt Erdinç şutunu çekiyor ancak İbrahim Sürgülü kayarak topu kornere gönderiyor.

32' Maçın 3'te 1'lik kısım geride kalırken ev sahibi Fenerbahçe'nin topla oynama oranında büyük bir üstünlüğü bulunuyor.

33' Bahadır Çiloğlu, Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı müdahele sonrasında sarı kart gören isim oluyor.

34' Ceza sahası sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşu Deniz Türüç kullanıyor, iyi bir şut çıkarıyor ancak top direğin dibinden auta gidiyor.

36' Tolgay Arslan uzaklardan kaleyi deniyor ama top farklı şekilde üstten auta gidiyor.

41' Simon Falette ceza sahası dışı sol çaprazdan çok sert ve düzgün vuruyor, top az farkla üstten auta gidiyor.

43' Ferdi Kadıoğlu ceza sahası çizgisi üzerinden çok sert vuruyor ancak top az farkla auta gidiyor.

45' Caner Koca ceza sahası dışından şutunu çekiyor ancak top farklı şekilde üstten auta gidiyor.

45' İlk yarının normal süresine en az 1 dakika ilave ediliyor.

45' Hakem Suat Arslanboğa ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor. İlk yarı sonucu; Fenerbahçe 0-0 GMG Kırklarelispor.

46' İkinci yarı konuk ekip GMG Kırklarelispor'un vuruşuyla başlıyor.

46' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci'nin yerine oyuna dahil oluyor.

48' İkinci yarının başında Fenerbahçe tüm hatlarıyla rakip alanda pozisyon üretmeye çalışıyor.

49' Yüksel Şişman,Tolgay Arslan'a yaptığı sert müdahele sonrasında sarı kart görüyor.

50' GOOLLL!! Mevlüt Erdinç takımını öne geçiren golü atıyor. Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruş kaleci İbrahim Demir'den sekiyor ve Mevlüt Erdinç topu iyi takip ederek takımını öne geçiren golü kaydediyor.

54' Deniz Türüç ceza sahası dışından yerden vuruyor, kaleci İbrahim Demir iki hamlede topa sahip oluyor.

55' Tolgay Arslan kaleyi deniyor, savunmaya çarpan top kornere gidiyor.

58' GMG Kırklarelispor'da oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Malik Karaahmet, Hacı Ömer Doğru'nun yerine oyuna dahil oluyor.

58' Fenerbahçe'de ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Muhammed Gümüşkaya, Deniz Türüç'ün yerine oyuna dahil oluyor.

61' Karşılaşmanın 3'te 2'lik kısmı geride kalırken ev sahibi Fenerbahçe'nin topla oynamadaki üstünlüğü devam ediyor.

65' GMG Kırklarelispor'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Deniz Ataç, Yüksel Şişman'ın yerine oyuna dahil oluyor.

71' Miha Zajc ceza sahası dışından şutunu çekiyor ancak top farklı şekilde üstten auta gidiyor.

73' GMG Kırklarelispor son oyuncu değişiklik hakkını kullanıyor. Enis Çeliksu, Müslüm Aydoğan'ın yerine oyuna dahil oluyor.

76' Mert Sinan Pekesen, Miha Zajc'a yaptığı sert müdahele sonrasında sarı kart gören oyuncu oluyor.

78' Hızlı gelişen GMG Kırklarelispor atağında Caner Koca ceza sahası dışından şutunu çekiyor ancak top farklı şekilde üstten auta gidiyor.

86' Fenerbahçe son değişiklik hakkını kullanıyor. Allahyar Sayyadmanesh, Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil oluyor.

87' İbrahim Sürgülü hakeme itirazı sonrasında sarı kart görüyor.

89' Tolgay Arslan ceza sahası içinde şutunu çekiyor ancak kaleci İbrahim Demir gole izin vermiyor.

Ayrıntılar geliyor...

FENERBAHÇE KIRKLARELİSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor’u konuk etti. Ülker Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayan mücadelede hakem Suat Arsanboğa düdük çaldı. Arslanboğa’nın yardımcılıklarını ise İsmail Şencan ile Osman Gökhan Bilir üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, GMG Kırklarelispor maçına yedek ağırlıklı kadro ile çıktı. Yanal, karşılaşmanın ilk 11’inde şu isimlere forma verdi: Harun, Murat Sağlam, Adil Rami, Falette, Deniz, Tolgay, Mehmet Ekici, Ferdi, Zajc, Tolga, Mevlüt.

SİMON FALETTE İLK KEZ 11’DE

Sarı lacivertli ekipte Gineli futbolcu Simon Falette, GMG Kırklarelispor ile oynanan rövanş maçına ilk 11’de başladı.

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde Eintracht Frankfurt’tan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki stoperi Simon Falette ilk kez ilk 11’de görev aldı. ZTK’da Kırklarelispor ile oynanan ilk maçta ve ligde Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmalarda yedek soyunan Gineli futbolcu, Yanal’ın forma vermesi ile ilk 11’de kendisine yer buldu.

FORMAYI BİRLİKTE İMZALADILAR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile GMG Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, karşılaşma öncesinde sarı lacivertli taraftarın tribünden uzattığı formayı birlikte imzalayarak geri verdi.

Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular, Kırklarelispor maçına "Türk Futbolu İçin Uyanma Zamanı" yazılı pankartla çıktı. Tribünler ise 3-0’lık ilk maça rağmen ve hafta içi maçı olmasına rağmen karşılaşmaya ilgi gösterek birlik mesajı verdi.