Fenerbahçe yeni forma basına sızdı

Fenerbahçe'nin forma tasarımı internete sızdı bile.

Fenerbahçe'nin yeni sezon çubuklu forması internete sızdı! Yeni forma hakkında olumlu bir dönüş alınamadı. Forma taraftarlar tarafından beğenilmedi. Forma ve forma hakkında yapılan yorumlar haberimizde..

FENERBAHÇE’NİN YENİ FORMASI

Fenerbahçe’den beklenmeyen bir haber gündeme bomba gibi düştü. Transfer ile ilgili haberler beklenirken yeni forma yaptıran Fenerbahçe’nin yeni forması intenete sızdırıldı. Çubuklu forma basına gizlice sızdırıldıktan sonra birçok yorum geldi. Forma twitter üzerinden yayıldı ve Fenerbahçe’nin yeni formasına iyi bir yorum gelmedi.

EN KÖTÜ ÇUBUKLU FORMA

Fenerbahçe’nin yeni çubuklu forması beğenilmedi. Adidas’ın tasarladığı her yıl yeni bir çubuklu forma ile gündeme gelen Fenerbahçe forması bu sefer farklı bir tarz ile piyasaya sürülecek. Tasarlanan yeni formanın lacivert çubukları düz renk olurken sarı çubuklarında kalın ve ince çizgiler yer alıyor. Çubuklu formanın tanıtımı henüz yapılmadı fakat twitter üzerinden basına sızdırıldı. Taraftar yeni formadan memnun değil. Hatta bazı yorumlarda çubuklu formaların arasından en kötüsünün bu olduğu da dile getirildi.

FORMA SINIFTA KALDI

Son olarak sarı-lacivertli ekibin yeni sezon çubuklu forması olduğu iddia edilen bir forma internette dolaşmaya başladı. Adidas'ın Fenerbahçe için tasarladığı çubuklunun lacivert kısımları düz, sarı kısımları ise kalın ve ince çizgili.

Forma henüz resmi olarak tanıtılmadı ancak sarı-lacivertli taraftarlar şimdiden eleştirilere başladı.

Formayı beğenmediğini ifade eden Fenerbahçe taraftarları, Twitter'da "Tarihin en kötü çubuklusu" şeklinde yorumlar yaptı.