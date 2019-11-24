Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor karşılaşmasında maç 0 - 0 eşitlikle sona erdi.

işte dakika dakika maç özeti...

90' Maçta son düdük geldi.

90' Maçın sonuna 4 dakika ilave edildi.

90' Maçın sonuna 4 dakika ilave edildi.

90' Hakeme itiraz eden Rodrigues sarı kart gördüSarı Kart - Garry Rodrigues

89' Fofana soldan hızlı bir şekilde ceza alanına girdi, sıfıra inerken topu çevirdi ancak Serdar araya girdi. Korner.

87' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Ceza alanında topla buluşan Rodrigues topu kaleye gönderemedi.

85' Fenerbahçe'de Tolga kenara geldi, Jailson oyundaTolga Cigerci - Jailson

84' Bifouma'nın ara pasında Jahovic ceza alanına girmek istedi ancak Serdar hızlı gelip topu dışarı yolladı.

82' Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre kenara geldi, Fofana oyundaGökhan Töre - Moryké Fofana

81' Tolga'nın sağdan pasında Ozan sekerek gelen topa gelişine vurdu, üstten aut.

79' Yeni Malatyaspor'da Guilherme kenara geldi, Donald oyundaGuilherme - Mitchell Donald

78' Tolga Ciğerci'nin sağ çaprazdan sert şutunda Farnolle gole izin vermedi.

77' Rodrigues'in pasında soldan sıfıra inen Hasan Ali'nin yerden ortasında savunma Moses'a gelen topu karşıladı.

71' Fenerbahçe'de Alper kenara geldi, Rodrigues oyundaAlper Potuk - Garry Rodrigues

69' Sağ çizgide aldığı topla hızlı bir şekilde ceza alanına girip sıfıra inen Gökhan Töre'nin yerden ortasında Altay topu kontrol etti.

68' Guilherme'nin kullandığı frikikte top yandan auta çıktı

66' Yeni Malatyaspor hızlı atağında Bifouma'yı ceza alanı yakınında faulle durduran Dirar sarı kart gördü.Sarı Kart - Nabil Dirar

64' Bifouma'nın sol çaprazdan plase vuruşunda top az farkla auta gitti.

63' Moses ceza yayından sert vurdu, top farklı şekilde auta çıktı

59' Fenerbahçe gole yaklaştı! Sağdan Dirar'ın ortasında arka direğe gelen topa Tolga vurdu Chebake topu çizgiden çıkardı. Dönen topa Hasan Ali sol çaprazdan vurdu bu kez Farnolle gole izin vermedi.

56' Fenerbahçe çıkarken topu kapan Robin Yalçın'ın ara pasında Zanka Jahovic'e gitmesine izin vermedi.

51' Gustavo'nun uzaktan sert şutunda yerde seken topu Farnolle güçlükle karşıladı. Dönen topa Tolga kafayla vurdu ancak top dışarı gitti.

50' Tolga'nın uzaklardan şutunda top savunmadan döndü.

46' Malatya'da ikinci yarı başladı

İlk yarı sona erdi.

45' Emre Belözoğlu'nun penaltısında kaleci Farnolle başarılı! Penaltı kaçtı!

45' Yeni Malatyaspor'da Mina sarı kart gördüSarı Kart - Arturo Mina

45' Fenerbahçe penaltı kazandı!

45' Moses ceza alanı içerisinde yerde kaldı. Mete Kalkavan pozisyonu izlemeye gitti.

45' İlk yarının sonuna 5 dakika ilave edildi

45' Hakeme itiraz eden Alper Potuk sarı kart gördüSarı Kart - Alper Potuk

45' Yeni Malatyaspor yine gole yaklaştı! Guilherme'nin pasında savunma arkasına sarkan Jahovic'in aşırtma vuruşunu Altay kesti.

44' Chebake sarı kart gördüSarı Kart - Issam Chebake

44' Hasan Ali Kaldırım sarı kart gördüSarı Kart - Hasan Ali Kaldırım

43' Hasan Ali ile hava topuna çıkan Chebake yerde kaldı. İki takım oyuncuları arasında gerginlik var...

41' Yeni Malatyaspor Mina ile golü buldu ancak Mete Kalkavan Altay'a faulü işaret etti. Kullanılan köşe vuruşunda Jahovic ve Chebake ile birlikte yükselen Altay yerde kalmış, seken topu Mina ağlara göndermişti.

39' Yeni MAlatyaspor gole yaklaştı! Guilherme'nin ortasında Mina'nın kafa vuruşunu Altay müthiş çıkardı

34' Guilherme'nin sağdan ortasında Mina'dan önce Dirar kafayı vurdu ve topu uzaklaştırdı.

30' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Alper'in pasında Moses ceza alanında vurdu, top kaleyi bulmadı.

29' Emre'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda Zanka'nın kafa vuruşu etkisiz. Savunma topu uzaklaştırdı.

28' Emre'nin müthiş ara pasında Moses ceza alanında hareketlendi, Farnolle de kalesini terk etmişti ancak Chebake topu kornere yolladı.

25' Gökhan Töre'nin ceza alanına gönderdiği topta Chebake'in kafa vuruşu Altay'da kaldı.

19' Altay'ın tedavisi yaklaşık 3 dakika sürdü. Oyun devam ediyor.

16' Yeni Malatyaspor'da Guilherme'nin pasında Jahovic savunma arkasına sarktı, Altay'ı geçmek isterken yerde kaldı. Yardımcı hakem pozisyon bitiminde ofsayt bayrağını kaldırdı. Pozisyonda Altay sakatlık geçirdi.

13' Fenerbahçe etkili geldi bu kez! Hasan Ali'nin indirdiği topa Alper'in ceza yayı solundan sağ ayağıyla sert şutunda Farnolle başarılı

12' Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı! Orta alandan topu alan Guilherme savunmayı geçip kaleye yöneldi. Ceza alanına girerken sağ ayağıyla vurdu, top yandan dışarı gitti.

11' Robin Yalçın'ın ara pasında Guilherme'ye gelen topu Zanka son anda kesti

7' Emre Belözoğlu ceza alanı sağından kazanılan serbest vuruşta topu ceza alanına gönderdi. Kale alanında Serdar Aziz ile birlikte yükselen Jahovic topu ters taraftan dışarı yolladı.

4' Chebake'in sağdan ortasında Mina yükseldi ancak seken topu Gustavo uzaklaştırdı.

1' Maç başladı! İki takıma da başarılar...

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR İLK 11

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mina, Robin, Mustafa, Chebake, Sakıb, Acquah, Gökhan Töre, Guilherme,Bifouma, Jahovic

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Zanka, Dirar, Emre, Gustavo, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Moses, Alper

Yedekler: Harun, Tolgay, Ferdi, Sadık, Zajc, Deniz, Garry Rodrigues, Jailson, Murat, Rami

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR NEREDE OYNANIYOR?

Karşılaşma saat 19.00'da başladı ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor. Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Karşılaşmayı sitemizden de canlı olarak takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE DE SON DURUM NEDİR?

Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında 3 önemli futbolcusundan yoksun çıkacak.

Sakatlığı devam eden Max Kruse, bu hafta da takımını yalnız bırakacak. Ligde geri kalan 11 haftanın tamamında ilk 11’de oynayan Kosovalı santrfor Vedat Muriqi de Malatya’da olmayacak. Kasımpaşa maçında sakatlanan ve milli takımından da çıkarılan Muriqi, sakatlığının ilerlememesi için riske edilmeyecek. Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Mauricio Isla da cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca Mevlüt Erdinç sakatlanarak maç kadrosundan çıkarıldı.