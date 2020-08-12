Fenerbahçe yeni sezon forma fiyatları ne kadar? Fenerbahçe 2020-2021 forma fiyatları

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle girecek olan Fenerbahçe'de yeni sezon formaları tanıtıldı. Süper Lig'de 2019-20 sezonunu istediği sırada tamamlayamayan sarı-lacivertliler, sezon tamamlanıp transfer döneminin başlamasıyla şampiyonluk hedeflerine uygun, transferleri gerçekleştirmeye başladı. Sezon öncesinde en çok merak edilen konulardan birisi de Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği formalardı. Bugün yapılan tanıtımla ortaya çıkan formalar, taraftarın oldukça büyük beğenisini kazandı. Peki, Fenerbahçe yeni sezon forma fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

FORMA FİYATLARI NE KADAR?

Kulüpten yapılan açıklamada "Adidas tarafından hazırlanan #SevgiLimitTanımaz sloganı ile tanıtılan ve taraftarlarımızın gönlünü fetheden Efsane Çubuklu, Lacivert ve Altın Sarısı formalarımız, bugün itibariyle Fenerium mağazalarında ve fenerium.com üzerinden taraftarlarımızla buluşuyor." ifadeleri kullanıldı.

Vedat Muriqi'nin katalog çekimlerine katıldığı formaların duyurusunun ardından taraftar büyük ilgi gösterdi.Yeni sezon Fenerbahçe formaları 289 TL'den atışa sunuldu.

İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları:

FENERIUM SİTESİ ÇÖKTÜ MÜ?

Formaların satışa sunulmasının ardından Fenerium internet sitesi yoğun tıklanmadan dolayı çöktü. Efsane Çubuklu, Lacivert ve Altın Sarısı formalar satışa çıktı. Fenerium internet sitesinde yoğunluğun çökmeyi sebep olduğunu söyleyerek sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

İşte o açıklama: