Fenerbahçe yeni sezon için 2. transferini yapmaya hazır

Fenerbahçe için yeni sezon çalışmaları başladı.

Geçtiğimiz yıl kulüp tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe bu yılı sıkı tutacak.

Yaptığı transferlerle lige müthiş bir geri dönüş yapmak isteyen Ersun Yanal geçtiğimiz günlerde Wolsburg'tan Murat Sağlam'ı transfer etmişti.

Fenerbahçe yönetimi geçtiğimiz günlerde Kolarov transferinde girişimlere bulunmuştu.

Sarı lacivertlilerin kesin anlaşma sağladığı Sırp sol bek Alexander Kolarov'un Roma ile 1 yıllık daha anlaşması bulunuyordu.

Romalı yöneticilerle bir görüşme yapan Kolarov'un "Lütfen zorluk çıkarmayın. Fenerbahçe ile anlaştım. Ailemi de ikna ettim" dediği bildirildi.