Fenerbahçe yeni sezon öncesi kenetleniyor: Aziz Yıldırım ve Ali Koç buzları eritti

Fenerbahçe'de 12-13 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi kulüpte birlik ve beraberlik havasının yeniden kazanılmasını sağlayacak bir gelişme yaşanabilir. Beyaz TV muhabiri Devrim Zengi'nin aktardıklarını göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki sorunların giderildi. Zengi, Aziz Yıldırım'ın 4-5 gün içerisinde basın açıklaması yapma durumunun olduğunu Ali Koç'un yeni yönetiminde Aziz Yıldırım ile çalışmış olan 2-3 ismi yönetime alabileceği bu konuda temasların sürdüğünü kaydetti.

Devrim Zengi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında buzlar çözülüyor... Camia yeni sezona birlik ve beraberlik olarak girecek. Aziz Yıldırım 4-5 gün içerisinde basın açıklaması yapma durumu var. Ali Koç yeni yönetimine daha önce yonetici iken birlikte çalıştığı 2-3 isimi alabilir, bu konuda karşılıklı temaslar var."