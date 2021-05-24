Ebru Şahin ile Cedi Osman evleniyor! Düğün tarihleri belli olduSokağa çıkma kısıtlaması bitti, İstanbullular İstiklal Caddesine akın ettiATP halka arz lot sayısı | ATP Bilgisayar Konsorsiyum üyeleriYapı Tesisat Sistemleri/Sıhhi Tesisat/Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduHalil Falyalı kimdir, nereli, kaç yaşında?Acun Ilıcalı, eğitime de el attı! 'AcunMedya Akademi' bölümü açtıWushu Sporcusu, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduMerve Büyük'ün çakarlı İstanbul turu tepki toplamıştı! Trafikte"çakarlı araç" denetimiATP halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? ATP Bilgisayar halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?Fenerbahçe'de teknik direktör sorunu son buluyor: Emre Belözoğlu'nun yerine Joachim Löw geliyor
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. FENERBAHÇE
  4. Fenerbahçe yeni sezon öncesi kenetleniyor: Aziz Yıldırım ve Ali Koç buzları eritti

Fenerbahçe yeni sezon öncesi kenetleniyor: Aziz Yıldırım ve Ali Koç buzları eritti

Gazeteci Devrim Zengi, Fenerbahçe Başkan Ali Koç ile eski Başkan Aziz Yıldırım'ın arasındaki sorunların çözüldüğünü Aziz Yıldırım'ın ilerleyen günlerde açıklama yapabileceğini kaydetti.

Fenerbahçe yeni sezon öncesi kenetleniyor: Aziz Yıldırım ve Ali Koç buzları eritti

Fenerbahçe'de 12-13 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi kulüpte birlik ve beraberlik havasının yeniden kazanılmasını sağlayacak bir gelişme yaşanabilir. Beyaz TV muhabiri Devrim Zengi'nin aktardıklarını göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki sorunların giderildi. Zengi,  Aziz Yıldırım'ın 4-5 gün içerisinde basın açıklaması yapma durumunun olduğunu Ali Koç'un yeni yönetiminde Aziz Yıldırım ile çalışmış olan 2-3 ismi yönetime alabileceği bu konuda temasların sürdüğünü kaydetti. 

Devrim Zengi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ali Koç  ve Aziz Yıldırım arasında buzlar çözülüyor... Camia yeni sezona birlik ve beraberlik olarak girecek. Aziz Yıldırım 4-5 gün içerisinde basın açıklaması yapma durumu var. Ali Koç yeni yönetimine daha önce yonetici iken birlikte çalıştığı 2-3 isimi alabilir, bu konuda karşılıklı temaslar var."

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT