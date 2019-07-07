Fenerbahçe, yıldız futbolcunun transferini açıkladı Sarı-Lacivertli Takım, Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Vedat Muriç'in menajeri Haluk Canatar daha önce yaptığı açıklamada Galatasaray ile her konuda anlaştıklarını belirtmişti.

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