Fenerbahçe, Yunan stoper Sokratis'e gözünü dikti!

Sezon öncesi transfer döneminde tamamen yeni bir kadro kuran Fenerbahçe, sezon içerisinde istediği sonuçları alamadı. Yeni Teknik Direktör Erol Bulut'un, takıma başarıyı getiremeyeceği konuşulurken, sarı-lacivertliler son 6 haftada 4 mağlubiyet aldı. Bu mağlubiyetlerde dikkat çeken unsur ise stoper ikilileri oldu. Tecrübeli teknik adam Erol Bulut, takımın stoper tandemini henüz oluşturamamış olması ve sezon öncesi alınan Lemos ve Tisserand'ın yetersiz görülmesi üzerine Fenerbahçe, yeni bir stoper transferine hazırlanıyor.

HEDEF SOKRATİS

Uzun yıllar üst seviyelerde futbol oynamış olan Yunan stoper Sokratis'i gündemine alan Fenerbahçe'de, Emre Belözoğlu'nun Londra'ya giderek oyuncuyla görüştüğü iddia edildi. Fotomaç'ın iddiasına göre; sezon sonunda sözleşmesinin biteceği Arsenal'de forma şansı bulamayan 32 yaşındaki stoperin gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Kariyerinde AEK, Genoa, Milan, Dortmund ve Arsenal formaları giyen Sokratis, Yunanistan Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.