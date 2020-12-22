İstanbul Valisi Yerlikaya güzel haberi verdi: Salgın ikinci dalgadaki zirve noktasını geride bıraktıKısa süre önce anne olan Ceyda Ateş doğum kilolarından kurtulduÖzkan Sümer'in cenaze saati belli olduHande Ataizi: Fazla Kıyafetlerim için ev tuttum!AÖF sınav sonuçları açıklandı mı son dakika? AÖF sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?Fenerbahçe, Yunan stoper Sokratis'e gözünü dikti!Kars'ta vakalar artıyor! 3 köy karantinaya alındıİstanbul karta HES kodu ekleme, yükleme nasıl yapılır? Akbile HES kodu yükleme | HES kodu İstanbul karta nasıl işlenir?Müge Anlı bugün CANLI İZLE linki 22 Aralık Salı| ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE22 Aralık Salı Bim kataloğu 2020 | Kaliteli ve uygun fiyatlı aktüel ürünler bu salı BİM'de
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe, Yunan stoper Sokratis'e gözünü dikti!

Fenerbahçe, Yunan stoper Sokratis'e gözünü dikti!

Bu sezon yapılan 18 transferle Süper Lig'de sezonun en fazla transfer yapan ekiplerinden birisi olan Fenerbahçe'de, devre arası transfer dönemi içinde çalışmalar sürüyor. Savunma takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Arsenal'de forma giyen Yunan stoper Sokratis'in peşinde.

Fenerbahçe, Yunan stoper Sokratis'e gözünü dikti!

Sezon öncesi transfer döneminde tamamen yeni bir kadro kuran Fenerbahçe, sezon içerisinde istediği sonuçları alamadı. Yeni Teknik Direktör Erol Bulut'un, takıma başarıyı getiremeyeceği konuşulurken, sarı-lacivertliler son 6 haftada 4 mağlubiyet aldı. Bu mağlubiyetlerde dikkat çeken unsur ise stoper ikilileri oldu. Tecrübeli teknik adam Erol Bulut, takımın stoper tandemini henüz oluşturamamış olması ve sezon öncesi alınan Lemos ve Tisserand'ın yetersiz görülmesi üzerine Fenerbahçe, yeni bir stoper transferine hazırlanıyor. 

Fenerbahçe, Yunan stoper Sokratis'e göz dikti!

HEDEF SOKRATİS

Uzun yıllar üst seviyelerde futbol oynamış olan Yunan stoper Sokratis'i gündemine alan Fenerbahçe'de, Emre Belözoğlu'nun Londra'ya giderek oyuncuyla görüştüğü iddia edildi. Fotomaç'ın iddiasına göre; sezon sonunda sözleşmesinin biteceği Arsenal'de forma şansı bulamayan 32 yaşındaki stoperin gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Kariyerinde AEK, Genoa, Milan, Dortmund ve Arsenal formaları giyen Sokratis, Yunanistan Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN ÖZETİ

HABERE YORUM KAT