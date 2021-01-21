Fenerbahçe, zorlu Sivasspor deplasmanında

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele, bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde çıktığı son 5 müsabakayı kazanan Fenerbahçe, Sivasspor'u mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmak istiyor. Yaptığı müsabakaların 12'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden sarı-lacivertli ekip, 38 puan elde etti. Fenerbahçe, haftaya averajla 2. sırada girdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Uğur Kaan Yıldız, Caner Erkin, Filip Novak, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Jose Sosa, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Dimitris Pelkas, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Kemal Ademi."