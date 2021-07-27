Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Sarı lacivertli ekip mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacağı sezon öncesinde hazırlık maçları yaparak form tutmayı planlıyor. Bu kapsamda Hollanda Ligi ekiplerinden Pec Zwolle ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de nasıl bir performans gösterileceği merak ediliyor. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise Fenerbahçe - Zwolle hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

FENERBAHÇE - ZWOLLE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbul'da Fenerbahçe'nin Can Bartu tesislerinde oynanacak mücadele 28 Temmuz Çarşamba yarın oynanacak. Sarı lacivertli taraftarların merakla beklediği mücadele saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - ZWOLLE HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe'nin Hollanda ekibini ağırlayacağı bu mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu mücadeleyi şifresiz bir şekilde canlı olarak izleyebilecek.

Öte yandan TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI KARNESİ

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı maçlarda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1 ve Gençlerbirliği'ni ise 4-0 mağlup etmişti. Sarı lacivertli kulüp dördüncü hazırlık maçına Zwolle karşısında çıkacak.